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Chapecoense volvió a La Unión, Antioquia, para rendir homenaje a la víctimas del accidente aéreo

El plantel visitó el cerró donde ocurrió el siniestro hace 10 años para rendir homenaje a los 71 fallecidos que dejó la caída del avión. Este sábado jugará un partido amistoso ante Nacional.

Chapecoense visitó nuevamente el Cerro donde se estrelló el avión hace 10 años en La Unión, Antioquia.
Chapecoense visitó nuevamente el Cerro donde se estrelló el avión hace 10 años en La Unión, Antioquia.
Foto: suministrada.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Después de 10 años de la tragedia, Chapecoense volvió a La Unión, Antioquia, para rendir homenaje a las víctimas del accidente aéreo. El equipo brasileño jugará este fin de semana un amistoso contra Atlético Nacional

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Próximamente se van a cumplir 10 años de la tragedia aérea que marcó al fútbol sudamericano y por ello Chapecoense regresó este viernes a La Unión, Antioquia, para participar en una jornada de memoria y homenaje a las víctimas del accidente.

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La delegación del club brasileño, que jugará un partido en homenaje este sábado, llegó hasta el cerro en donde ocurrió el siniestro y allí se hizo la ceremonia de descubrimiento del Memorial Monolito de Chapecoense.

Pero no solo fueron los eventos en el lugar de la tragedia, la jornada comenzó en el parque Chapecoense, desde donde los asistentes caminaron hasta el sitio donde se desarrolló una ceremonia que incluyó una oración espiritual en memoria de las personas que perdieron la vida en el accidente.

Uno de los momentos más significativos estuvo a cargo de Hélio Hermito Zampier Neto, conocido como Hélio Neto, uno de los sobrevivientes de la tragedia. El exfutbolista tuvo un espacio para dirigirse a los asistentes y compartir unas palabras en el Oriente antioqueño.

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Posteriormente, el capitán de Chapecoense descubrió oficialmente el monolito y también fueron izadas las banderas de Chapecoense, La Unión y Brasil. Además, la programación contempló la entrega de una pieza histórica al presidente de Chapecoense, Alex Passos, con destino al museo del club en Chapecó.

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Después de la ceremonia, se tiene previsto que el club brasileño viaje a Medellín en donde jugará contra Atlético Nacional un partido amistoso en el estadio Atanasio Girardot.

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