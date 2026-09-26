En Medellín capturaron cinco policías y cuatro integrantes de ‘La Oficina’ por presunta corrupción

Un operativo de las autoridades en Medellín permitió la captura de cinco policías y cuatro personas señaladas de estar vinculadas con ‘La Oficina’, en medio de una investigación por una presunta red de corrupción que habría facilitado actividades criminales en diferentes zonas de la ciudad.

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Gordo’, señalado por las autoridades como coordinador del grupo delincuencial organizado Cotranal, quien tendría una trayectoria criminal cercana a 15 años al servicio de esa estructura.

De acuerdo con la investigación, los uniformados presuntamente habrían utilizado sus funciones para omitir procedimientos de registro y control en las zonas que tenían asignadas, permitiendo así el accionar de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Las autoridades indicaron que, de manera preliminar, los policías habrían recibido entre 3 y 4 millones de pesos mensuales por parte de coordinadores de la estructura criminal, a cambio de favorecer sus operaciones.



"Aquí no hay espacio para funcionarios corruptos ni para servidores públicos al servicio del crimen ni para los criminales. Aquí manda la ley y vamos por todos, absolutamente todos los ilegales. Vamos por los criminales, vamos por sus rentas, por sus redes, por quienes pretendan protegerlos desde adentro", indicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Entre los uniformados capturados hay patrulleros adscritos a las estaciones de Policía de Manrique, Bello y Doce de Octubre, además de un integrante vinculado a la Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional, por lo que se busca establecer el alcance de las conexiones entre los agentes y las estructuras criminales.

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Los nueve capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta el proceso de judicialización por los delitos de cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir, según la investigación de las autoridades en la capital de Antioquia.