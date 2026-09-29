Murió el exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, víctima de ataque sicarial

Jhon Jairo Torres, conocido como ‘John Calzones’ y exalcalde de Yopal, Casanare, murió este martes 29 de septiembre, luego de ser víctima de un atentado sicarial en su finca La Selvita, ubicada en jurisdicción de la capital del departamento. El exmandatario recibió cuatro impactos de bala que comprometieron varios órganos y falleció a las 12:23 del mediodía, según confirmó el gobernador de Casanare, César Ortiz, en entrevista con Meridiano Blu, de Blu Radio.

El ataque ocurrió durante la mañana y, tras conocerse los hechos, las autoridades desplegaron un operativo para dar con los responsables. Según el gobernador, uno de los presuntos autores materiales fue capturado, mientras que continúa la búsqueda de un segundo implicado.

En diálogo con Blu Radio, Ortiz confirmó que el exalcalde permaneció en estado crítico en el Hospital Regional de Yopal, con heridas en el tórax y el abdomen, que afectaron órganos vitales, incluido el pulmón.

Capturaron a un menor de edad por el atentado contra ‘Jhon Calzones’

El gobernador de Casanare confirmó que uno de los dos presuntos responsables del ataque fue capturado y que, de acuerdo con el reporte de las autoridades, se trata de un menor de edad procedente de Armenia.



La captura se produjo luego de que, al parecer, la motocicleta en la que se movilizaban los atacantes presentara una falla mecánica. Los trabajadores de la finca intervinieron y lograron retener a uno de los sospechosos, quien posteriormente fue entregado a las autoridades.

"Son dos sujetos, uno capturado y el otro que en este momento están todas las autoridades en un plan candado haciendo la ubicación", explicó Ortiz durante la entrevista. La Gobernación de Casanare anunció una recompensa de $50 millones por información que permita identificar y capturar al segundo presunto implicado. La Alcaldía de Yopal también adelanta gestiones para ofrecer una recompensa.

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Asesinaron al dueño de la motocicleta utilizada en el atentado

Uno de los detalles más relevantes revelados por el gobernador es que la motocicleta utilizada en el ataque habría sido hurtada el día anterior en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare. Según la información preliminar entregada por Ortiz, el propietario del vehículo, un ganadero, fue asesinado para despojarlo de la motocicleta y utilizarla posteriormente en el atentado contra el exalcalde. "Le hurtaron la moto a este ciudadano, le quitaron la vida para poder usar esta moto, para poder cometer este acto criminal contra el exalcalde", afirmó el mandatario departamental.

El gobernador señaló que, de acuerdo con las primeras indagaciones, los responsables habrían llegado desde otro departamento. Sin embargo, aclaró que las circunstancias de ambos homicidios y la posible participación de las mismas personas son materia de investigación por parte de la Fiscalía.

Jhon Jairo Torres Foto: Policía Nacional

Cámaras de seguridad permitieron identificar a los presuntos atacantes

Las autoridades cuentan con registros del sistema inteligente de cámaras de seguridad de Casanare, que habrían permitido identificar la motocicleta utilizada en el atentado, reconstruir su recorrido y obtener imágenes de los rostros de los presuntos responsables.

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Además, durante el operativo fueron incautados un revólver y un celular, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en la investigación. "Tenemos elementos probatorios gracias a nuestro sistema inteligente de cámaras. Logramos identificar el recorrido, la motocicleta, el rostro de las personas que hicieron parte de este atentado", explicó Ortiz.

El gobernador indicó que la Fiscalía será la encargada de establecer las circunstancias del crimen, identificar a los posibles autores intelectuales y determinar si detrás del ataque existe alguna organización criminal.

Gobernador descarta, por ahora, atribuir el atentado a grupos armados

Frente a las hipótesis sobre una posible participación de grupos armados ilegales, el gobernador pidió cautela y aseguró que todavía es prematuro establecer los móviles del asesinato.

"En este momento nosotros no podríamos sacar esas conclusiones", señaló Ortiz, al reiterar que el caso está en manos de la Fiscalía y que las evidencias recopiladas serán fundamentales para esclarecer lo ocurrido. El mandatario también indicó que el exalcalde no había reportado amenazas previas contra su vida, según la información que tenían las autoridades.

¿Dónde ocurrió el atentado contra el exalcalde de Yopal?

El ataque se registró en la finca La Selvita, propiedad de Jhon Jairo Torres, ubicada cerca de Yopal, donde compartía con familiares y trabajadores. Tras el atentado, las autoridades activaron un plan candado, con apoyo de la fuerza pública, drones y herramientas tecnológicas, para localizar al segundo presunto responsable.

El gobernador destacó que el departamento ha fortalecido sus capacidades de vigilancia mediante sistemas de reconocimiento facial y de placas, además de herramientas logísticas para apoyar las operaciones de seguridad.