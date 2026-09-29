La Armada concluyó su participación en UNITAS LXVII 2026, uno de los principales ejercicios navales multinacionales del hemisferio. La operación se desarrolló en aguas del Pacífico peruano y en instalaciones navales de Callao, Ancón y Paracas.

Durante las maniobras, la ARC Almirante Padilla, junto con unidades de Aviación Naval, Infantería de Marina y Buceo, participó en ejercicios de guerra antisubmarina y antiaérea, defensa de superficie, control del espacio aéreo y tiro con fuego real contra blancos flotantes.

Armada cerró participación en UNITAS 2026 con ejercicios de combate, rescate y buceo. Suministrada.

También se realizaron operaciones de abordaje e interdicción marítima, reabastecimiento, transferencia vertical y maniobras tácticas, además de ejercicios de combate cercano, asalto anfibio, paracaidismo y respuesta ante emergencias.

Uno de los ejercicios más exigentes estuvo a cargo de los buzos colombianos, quienes realizaron prácticas a 3.418 metros sobre el nivel del mar, en la Laguna de Paca, con temperaturas cercanas a los 12 °C. También participaron en ejercicios de búsqueda y rescate, localización de objetos sumergidos con sonar y reflotamiento de estructuras.



Armada cerró participación en UNITAS 2026 con ejercicios de combate, rescate y buceo. Suministrada.

La Armada señaló que la participación permitió fortalecer la interoperabilidad y el alistamiento operacional de sus unidades frente a escenarios marítimos y de emergencia de alta complejidad.