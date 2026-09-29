Atentan contra Jhon Jairo Torres (Jhon Calzones) exalcalde de Yopal: recibió cuatro disparos

El exalcalde de Yopal, Casanare, Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, fue víctima de un atentado armado en su finca La Selvita, ubicada en el sector de Aguafilla, en zona rural de ese municipio. Según la información preliminar conocida por las autoridades, el exmandatario recibió al menos cuatro disparos y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía, donde permanece bajo pronóstico reservado.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, confirmó el atentado a través de un pronunciamiento en el que informó que la Policía le notificó sobre la captura del presunto responsable del ataque, quien, según los primeros reportes, sería un menor de edad.

"Elevamos nuestras oraciones a Dios por la pronta recuperación de Jhon Jairo y pedimos fortaleza para su familia en este difícil momento", manifestó el mandatario departamental.

¿Quién es John Jairo Torres, alias ‘John Calzones’?

Jhon Jairo Torres es una figura reconocida de la política de Casanare. Su apodo, ‘John Calzones’, surgió de su actividad empresarial antes de ingresar a la política, cuando tenía un negocio de ropa interior femenina.



En 2015 fue elegido alcalde de Yopal, con 24.515 votos, en medio de una campaña que tuvo amplia repercusión nacional. En ese momento, Torres se encontraba recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá, a donde había ingresado el 14 de octubre de ese año, por un proceso judicial relacionado con la urbanización ilegal y el fraude.

Jhon Jairo Torres Foto: Policía Nacional

Posteriormente, recuperó su libertad y asumió la Alcaldía de Yopal en 2016. Sin embargo, en 2017 su elección fue suspendida como consecuencia de su situación judicial, por lo que su periodo al frente de la administración municipal se vio interrumpido.

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Los antecedentes judiciales de ‘John Calzones’

El exmandatario fue investigado y condenado por su participación en un negocio de urbanización ilegal. El proceso estaba relacionado con la parcelación y venta de cerca de 10.000 lotes en un terreno de aproximadamente 140 hectáreas, que había sido incautado en 2012 por el Estado colombiano a un narcotraficante.

De acuerdo con las investigaciones, los terrenos habrían sido comercializados a familias de bajos recursos, un caso que también tuvo repercusiones durante su campaña política y posterior elección como alcalde. Por ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atentado, establecer los móviles del ataque y determinar la responsabilidad del capturado.

Se espera que, una vez se conozca la evolución de su estado de salud, el Hospital Regional de la Orinoquía entregue un nuevo parte médico sobre el exalcalde de Yopal.