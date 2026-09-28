Capturan a extraditable del Clan del Golfo con ayuda de la DEA_ así fue el seguimiento con un dron.

La Policía, en una operación conjunta con la Fiscalía, la Séptima División del Ejército y la DEA, capturó en zona rural de Turbo, Antioquia, a Norbey Goez Sepúlveda, alias ‘El Paisa’, ‘Ñato’ o ‘Cachaco’, de 48 años de edad, requerido por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.

Según las autoridades, Goez Sepúlveda sería uno de los responsables de coordinar las actividades de narcotráfico del Clan del Golfo en Córdoba y el Urabá antioqueño articulando el acopio y envío de clorhidrato de cocaína hacia Centro y Norteamérica.

Las autoridades señalan que la organización podría movilizar más de una tonelada de cocaína al mes, utilizando rutas terrestres y marítimas. Los cargamentos serían trasladados desde diferentes zonas de Córdoba y el Golfo de Urabá mediante embarcaciones rápidas tipo ‘Go Fast’, con rutas hacia Panamá, México y Estados Unidos.

“Según la información recopilada, su modalidad delictiva consistía en el acopio de clorhidrato de cocaína y su posterior envío mediante embarcaciones rápidas”, explicó el coronel Elver Vicente Alfonso, director de Investigación Criminal e Interpol.



Durante la investigación, se estableció que este hombre habría mantenido un bajo perfil y se habría movilizado por municipios como Tarazá, Necoclí y Dabeiba, además del corregimiento El Tres. Para evitar ser ubicado, se presentaba como comerciante, trabajador de fincas y, según el Ejército, de ganadero.

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Y es que después de la captura y extradición a Estados Unidos de alias ‘Carne Biche’, en septiembre de 2023, habría reforzado las medidas para ocultar su ubicación y reducir su presencia en registros públicos, privados y redes sociales.

Para ubicarlo, las autoridades utilizaron, entre otros recursos, drones suministrados por el Gobierno de Estados Unidos, equipadas con sistemas electro-ópticos e infrarrojos que permiten realizar observación diurna y nocturna, incluso en condiciones de baja visibilidad.

Estos equipos facilitaron el seguimiento en la zona rural donde se encontraba el capturado. Según el expediente judicial, Goez Sepúlveda tendría una trayectoria delictiva de más de siete años y fue solicitado en extradición por una corte federal del Distrito de Massachusetts. Además, tenía una orden de captura vigente en Colombia por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Tras su captura, Goez Sepúlveda quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, mientras se adelanta el trámite correspondiente y las autoridades estadounidenses remiten por vía diplomática la documentación requerida para su extradición.