Señalado en desaparición de ingeniero Andrés Camilo Peláez aceptó cargos

Un hombre que habría participado en la retención y posterior desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, ocurrida el 4 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, aceptó su responsabilidad durante una audiencia de acusación ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Para la fecha de los hechos, el hoy procesado tenía 17 años. Su manifestación sobre la posible participación en la desaparición fue realizada de manera libre y voluntaria durante la diligencia judicial, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Suministrada

La investigación permitió establecer que el entonces adolescente presuntamente estuvo encargado de realizar actividades previas de vigilancia sobre la víctima, con el propósito de establecer el momento en el que sería retenida por integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía, Peláez se encontraba realizando labores para una empresa pública cuando fue interceptado en San Andrés de Cuerquia. En ese momento habría sido amenazado con armas de fuego y elementos cortopunzantes, agredido y obligado a subir a un camión que posteriormente se dirigió hacia un inmueble.



Dentro de la investigación también fueron incorporadas declaraciones de otros implicados que dan cuenta de que el ingeniero forestal habría sido sepultado y que, meses después, el cuerpo habría sido exhumado para posteriormente ser arrojado al río San Andrés.

El hombre que aceptó su responsabilidad fue vinculado por el delito de desaparición forzada agravada y permanece privado de la libertad. La Fiscalía señaló que, por este caso, cinco personas han sido judicializadas por su presunta vinculación con la desaparición de Peláez. Entre ellas están Juan Fernando Tobón Correa, alias ‘Paisa’; Weimar Alexander Castillo, alias ‘300’; y Willington Ortiz Muñoz, alias ‘Willy’.

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También fue judicializado otro hombre que, al igual que el procesado que aceptó su responsabilidad, era adolescente para la fecha en que ocurrieron los hechos y reconoció su participación en la desaparición del ingeniero forestal.