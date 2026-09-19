Aceptó cargos quinto vinculado a desaparición en Antioquia del ingeniero Andrés Camilo Peláez

Pocos días después de conocerse nuevos detalles sobre la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes en el municipio de San Andrés de Cuerquia, avanza la judicialización de los presuntos responsables, a los que se sumó uno más en las últimas horas.

Se trata de Juan Diego Echavarría Arango, conocido con el alias de ‘Se lo juro’, quien, cumpliendo detención en el municipio de Santa Rosa de Osos, fue notificado de su vinculación al caso ocurrido en abril de 2022 como integrante del grupo criminal El Mesa.

Al ser menor de edad para el momento de los hechos, un juzgado de adolescentes en Medellín le imputó a Echavarría el cargo de desaparición forzada agravada, el cual aceptó.

La información fue ratificada por Miguel Ángel del Río, uno de los abogados del caso, quien en su cuenta de X manifestó: “Uno de ellos aceptó cargos y confesó las formas macabras de su crimen. Solidaridad con su madre, Claudia. Todo mi cariño para ella”.



Precisamente, Claudia Yepes, madre de Andrés Camilo, explicó que hasta ahora conocen que su desaparición se habría dado por un caso de secuestro extorsivo, en el que los integrantes del grupo criminal le exigían 10 millones de pesos que habían perdido y estaban vinculados a actividades de microtráfico en esa zona del norte de Antioquia.

“Era conocido por ellos, lo buscaban, le pedían plata, y hubo un momento en que, como decimos por acá, los paisas, ‘se les alumbró el bombillo’ con el ingeniero. Tuvieron un desfalco de microtráfico, y la mejor forma de recuperar esa plata era con un secuestro extorsivo. El secuestro se les sale de las manos con mi hijo y termina desaparecido”, relató.

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Al tratarse de un proceso que juzga a un menor de edad, se espera que la sentencia que se conocerá en los próximos días contra Echavarría no supere los cinco años de prisión.

Con este ya son cinco las personas vinculadas al caso, tras las capturas entre julio y agosto de 2026 de Juan Fernando Tobón Correa, alias ‘El Paisa’; Weimar Alexánder Castillo, alias ‘300’; Willinton Ortiz Muñoz, alias ‘Willy’; y Brayan Andrei Palacio Arango, alias ‘El Cabo’.

Este último, quien actualmente tiene 21 años, habría participado en los hechos cuando era menor de edad y es señalado de vigilar el lugar donde Peláez habría permanecido retenido.

