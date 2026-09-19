Primer condenado por corrupción en alcaldía de Daniel Quintero pagará caución y no irá a la cárcel

Pese a ser condenado a 19 meses de prisión por su responsabilidad en un concurso de falsedades en documento privado, Juan Alberto Cardona Henao, quien fue contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, no irá a la cárcel para cumplir esta pena.

En las últimas horas se conoció que el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín le concedió una medida diferente a la prisión. Cardona Henao deberá presentarse periódicamente ante las autoridades y pagar una caución, como parte de las obligaciones establecidas para cumplir la condena. Esta fue la lectura del fallo por parte del juez.

"Declarar la responsabilidad penal del ciudadano Juan Alberto Cardona Henao en comisiones civiles y personales reseñadas en precedencia. Se condena a Juan Alberto Cardona Henao a la pena principal de 19 meses de prisión. Accesoriamente, se le impone al sentenciado la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal. Se impone al sentenciado la inhabilitación para el ejercicio de la profesión como contador público por el mismo término de la pena principal", precisó el despacho.

La decisión se produjo luego de que el juzgado aprobara el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado, quien aceptó su responsabilidad por los hechos investigados.



De acuerdo con la Fiscalía, Cardona Henao participó en la elaboración y utilización de 15 documentos falsificados, entre ellos cuentas de cobro y otros soportes que habrían sido utilizados para justificar el desembolso de recursos públicos por bienes y servicios que, según la investigación, nunca fueron suministrados. Incluso, Cardona ya había pedido perdón públicamente en una diligencia anterior.

"Quiero expresar sinceramente mis disculpas por los hechos relacionados con los documentos en cuestión. Reconozco que lo ocurrido fue una actuación equivocada de mi parte", reconoció Cardona.

Publicidad

Para el ente acusador, esta documentación hacía parte de un mecanismo utilizado para dar apariencia de legalidad a pagos y facilitar el presunto desvío de recursos públicos.

El caso está relacionado con al menos seis contratos suscritos entre 2020 y 2023 entre Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por cerca de 18.000 millones de pesos.

Las investigaciones buscan establecer la responsabilidad de otros funcionarios y particulares que presuntamente participaron en el esquema. Entre ellos está Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien fue mencionado por la Fiscalía dentro de las pesquisas.

