Revelan detalles del atentado contra ‘Jhon Calzones’: asesinaron al dueño de una moto

El exalcalde de Yopal John Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, murió después de ser atacado con arma de fuego durante la mañana de este martes 29 de septiembre en su finca La Selvita, ubicada en el sector de Aguafilla, en zona rural de Yopal, Casanare.

Torres fue trasladado al Hospital Regional de la Orinoquía tras recibir varios impactos de bala. El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, informó que las heridas comprometieron el tórax y el abdomen y afectaron algunos órganos. Mientras las primeras versiones hablaban de cuatro disparos, el mandatario señaló que fueron tres impactos.

Horas después, la Gobernación confirmó el fallecimiento del exalcalde. Las autoridades investigan quiénes participaron en el ataque y cuál fue el móvil.

Jhon Jairo Torres Foto: Policía Nacional

¿Qué se sabe del atentado contra Jhon ‘Calzones’ en Yopal?

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Las primeras versiones indican que dos hombres habrían ingresado a la finca La Selvita y atacaron a Torres a corta distancia. Después, los presuntos responsables intentaron escapar en una motocicleta.

Sin embargo, el vehículo habría presentado una falla mecánica, lo que facilitó la interceptación de uno de los sospechosos. En el lugar también fueron encontrados un revólver y la motocicleta, elementos que quedaron a disposición de la investigación.

Uno de los involucrados fue aprehendido y, según los primeros reportes, sería un menor de edad. El segundo sospechoso logró escapar y es buscado por las autoridades.

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La Gobernación de Casanare anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita ubicar a los demás involucrados y establecer quiénes estarían detrás del ataque.

¿Qué investigan las autoridades por el ataque contra ‘Jhon Calzones’?

La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el atentado, identificar a todos los responsables y determinar el móvil.

La Policía también deberá establecer cómo fue obtenida la motocicleta utilizada por los presuntos responsables y reconstruir el recorrido que hicieron antes y después de llegar a la finca.

La aprehensión de uno de los sospechosos y la incautación del arma hacen parte de los elementos que serán analizados dentro del proceso.

¿Quién era John 'Calzones'?

John Jairo Torres fue alcalde de Yopal después de ganar las elecciones de 2015 con 24.515 votos. Su apodo, ‘Jhon Calzones’, surgió de un negocio de ropa interior femenina que tuvo antes de ingresar a la política.

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Antes de asumir la Alcaldía, Torres estaba recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá por un proceso relacionado con urbanización ilegal y fraude. Posteriormente recuperó su libertad y asumió el cargo en 2016.

En 2017 su elección fue suspendida por su situación judicial. El proceso estaba relacionado con la parcelación y comercialización de cerca de 10.000 lotes en un terreno de unas 140 hectáreas que había sido incautado por el Estado.

Ahora, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer el ataque ocurrido en la finca La Selvita y establecer quiénes participaron en la muerte del exalcalde.