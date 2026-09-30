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Blu Radio  / Política  / Presupuesto 2027: votación en plenarias del Congreso será entre el 13 y 15 de octubre
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Presupuesto 2027: votación en plenarias del Congreso será entre el 13 y 15 de octubre

Si se requiere conciliación entre los textos aprobados por ambas cámaras, esta podría realizarse entre el 16 y el 19 de octubre, con el objetivo de dejar definido el texto final.

Congreso de Colombia.jpg
Congreso de Colombia.
Foto: EFE.
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Según el Estatuto Orgánico de Presupuesto, la discusión en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes debe comenzar este jueves 1 de octubre. Sin embargo, el debate comenzará a mediados de mes, pasada la semana de receso.

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BLU Radio conversó con el presidente de las comisiones económicas del Congreso, el representante liberal Alexander Bermúdez, quien espera que la ponencia final del presupuesto de 2027 estaría lista entre el 13 y el 15 de octubre. Si se requiere conciliación entre los textos aprobados por ambas cámaras, esta podría realizarse entre el 16 y el 19 de octubre, con el objetivo de dejar definido el texto final.

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Congreso de la República.
Foto: AFE.org.

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Frente a la discusión de cerca de 650 proposiciones modificatorias de rubros del presupuesto y que no recibieron aval fiscal del Gobierno durante el primer debate, el representante Bermúdez espera que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, escuche a los congresistas.

“Le hemos insistido de diferentes maneras, reiteradamente, que avale propuestas que son necesarias. Por ejemplo, la proposición que hicimos para que los entes de control tengan recursos, para que el próximo año hayan elecciones sin problemas, para que el Consejo Nacional Electoral tenga los recursos, que la Registraduría tenga los recursos. Esas proposiciones de los entes de control son para garantizar su funcionamiento y son necesarias. Esas son propuestas que nosotros queremos defender desde el Congreso y que la idea es que el Estado pueda funcionar bien y los entes de control hagan su tarea”, agregó.

Sin embargo, el representante dejó claro que hasta el momento no ve voluntad por parte del Gobierno para avanzar en estas proposiciones.

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