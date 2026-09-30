“Al Esmad no se le pueden poner tanquecitos rosados con corazones”: senador Germán Rodríguez

El senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, habló en Meridiano Blu, sobre algunos de los puntos que contempla el borrador de decreto del Gobierno para regular la actuación de las autoridades durante las manifestaciones.

Rodríguez señaló que la propuesta mantiene el diálogo como punto de partida, pero permitiría una intervención policial frente a determinadas conductas violentas, de manera simultánea con esa interlocución.

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“Siempre se va a empezar con el diálogo, siempre, siempre se empieza con el diálogo. Si no quieren, pues inmediatamente vendrá la fuerza pública, vendrá la Policía, y allí se va a definir si va a ser pacífica”, dijo.

¿Cuándo podría intervenir la Policía durante una protesta?

El senador mencionó como ejemplos los ataques contra ciudadanos, policías o funcionarios públicos, además de situaciones relacionadas con explosivos, agresiones a ambulancias y bloqueos. También explicó que, desde su perspectiva, el proyecto busca diferenciar entre quienes participan pacíficamente en una manifestación y quienes incurren en actos de violencia.

“Lo más importante es que siempre, sí o sí, inicie con un diálogo. Y el diálogo, si no se pasa, pues ahí sí ya pasará con la intervención de inmediato contra quien ejerza violencia”, precisó.

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Rodríguez también se refirió al uso de elementos de protección y armas no letales por parte de la fuerza pública. En ese contexto, hizo una comparación al hablar del Esmad.

“Al Esmad no se le pueden colocar tanquecitos rosados con corazones. El ESMAD está para defender a la ciudadanía”, afirmó.

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¿Qué dijo sobre las armas no letales?

El senador sostuvo que existe un amplio abanico de tecnologías para este tipo de elementos y mencionó, entre otros, los tasers, proyectiles de goma y dispositivos con componentes químicos.

“Hay que meterle mucha tecnología. Por ejemplo, el encapuchado que está echando piedra en este momento, con la tecnología del mundo es posible identificarlo. Bienvenidas todas las herramientas tecnológicas y armas no letales que puedan ayudar a defender a nuestros amigos de la Policía y a la población en general”, mencionó.

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Rodríguez agregó que analizará con sus abogados qué modificaciones podrían plantearse al borrador, especialmente en materia de penas y actuaciones posteriores a las capturas.

Sobre la discusión jurídica del decreto, indicó que el texto se encuentra en etapa de comentarios y que serán revisados los aspectos relacionados con su viabilidad.

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“Las directrices, ante las directrices estoy seguro que incluso personas que no pertenecen a mi orilla política van a estar de acuerdo”, señaló el senador.

Escuche la entrevista completa aquí: