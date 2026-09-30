¿Qué hay detrás de pelea entre uribismo y abelardismo? “No se equivoquen de rival”: Hernán Cadavid

Las fricciones en la coalición política entre el Centro Democrático y Salvación Nacional alcanzaron un punto de alta tensión tras las declaraciones del senador Enrique Gómez sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien tildó de "socialdemócrata".

El contrapunteo verbal ha generado molestias en las filas del uribismo, donde algunos congresistas reaccionaron calificando a Gómez como el "Roy Barreras del abelardismo".

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En el fondo del debate subyace la disputa por la representación ideológica de la derecha y la conformación de estructuras partidistas de cara a las próximas elecciones regionales y legislativas, en un contexto en el que Salvación Nacional busca afianzarse bajo el liderazgo del presidente Abelardo De La Espriella.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

“No se equivoquen de rival”: la advertencia del Centro Democrático

Ante la escalada de fricciones, el representante a la Cámara Hernán Cadavid fijó la posición institucional de su colectividad en entrevista con Mañanas Blu. Cadavid rechazó los constantes ataques y lo que calificó como una estrategia de revisionismo sobre la trayectoria de Álvaro Uribe para ganar figuración política.



"No es Centro Democrático contra Enrique Gómez, es responderle a unos factores que optaron por un revisionismo en la vida política de Álvaro Uribe para mantener una vigencia en la esfera política", sostuvo el congresista.

Cadavid recordó que los 47 congresistas del Centro Democrático se declararon bancada de gobierno a las pocas horas del triunfo electoral de Abelardo De La Espriella, sin condicionar su respaldo a cuotas burocráticas ni ministerios.

Centro Democrático será partido de Gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: AFP y Centro Democrático

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Por ello, cuestionó el propósito de los señalamientos provenientes del entorno de Gómez: "Pareciera que la intención no es que al gobierno le vaya bien, sino que al Centro Democrático le vaya mal. Y eso son dos cosas muy diferentes".

Asimismo, planteó una reflexión directa sobre las prioridades de la coalición: "¿Qué quieren? ¿La destrucción del Centro Democrático o el acierto del gobierno y el éxito en la agenda legislativa e impedir el retorno del nefasto modelo encabezado por Petro-Cepeda en el 2030?". Y envió un mensaje enfático a los sectores críticos: "No nos equivoquen de rival, que nosotros hemos dicho suficientemente que lo único que necesitamos es respeto y seguir adelante", agregando que "han perdido el norte" quienes enfocan sus ataques en la bancada uribista en lugar de confrontar a las fuerzas de izquierda.

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Salvación Nacional busca bajar la tensión y llama a la unidad

Por su parte, la senadora Sara Castellanos, integrante de Salvación Nacional, desmarcó al presidente de la República de los enfrentamientos mediáticos y desmintió los rumores sobre supuestas reuniones en Palacio para escalar la pugna.

"Esa narrativa es falsa, yo te la quiero decir, no es real", afirmó Castellanos, enfatizando que Abelardo De La Espriella no está involucrado en disputas personales sino concentrado en la agenda de seguridad y los resultados del gobierno. A su vez, remarcó que el mandatario siempre se ha expresado con "respeto y honra" hacia el expresidente Uribe.

La senadora hizo un llamado a la sensatez y a la cohesión del bloque de derecha: "La derecha dividida, quienes van a perder somos nosotros. Tenemos que recuperar el país. La izquierda está unida".

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Castellanos insistió en que son muchas más las coincidencias en políticas de seguridad que unen a ambas colectividades que las diferencias personales existentes.

Escuche aquí la entrevista: