Centro Democrático a Enrique Gómez: “No existe interés alguno en construir coaliciones”

A través de un comunicado titulado “Sobre Enrique Gómez”, el partido Centro Democrático aseguró que se cansó de las “constantes descalificaciones”, así como de la “actitud displicente”, y señaló que no existe interés en construir coaliciones con quienes, según la colectividad, “desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos”.

Además, el Centro Democrático defendió su papel dentro de la derecha y aseguró que ha sido, según dice el comunicado, “la principal fuerza de renovación política en Colombia”. También afirmó que tanto el expresidente Álvaro Uribe como la colectividad han trabajado en la formación y promoción de nuevos liderazgos en diferentes regiones del país.

El pronunciamiento se conoce después de que Gómez se refiriera recientemente al Centro Democrático en una entrevista con Semana, en la que habló de la fusión entre Salvación Nacional y Defensores de la Patria de cara a las elecciones territoriales de 2027.

Enrique Gómez Foto: BLU Radio

Al ser consultado sobre qué pasaría con el Centro Democrático frente a la conformación de esa nueva colectividad, Gómez reconoció que el partido tiene su propio espacio electoral y posiciones fuertes en algunos territorios, aseguró que “tendrá que defenderlas” y dejó abierta la posibilidad de evaluar coaliciones dependiendo del escenario electoral de cada municipio.



Sin embargo, cuando le preguntaron si la unión de Salvación Nacional y Defensores de la Patria buscaba hacer a un lado al Centro Democrático, Gómez afirmó que el partido “tal vez quisiera no tener competencia”, pero sostuvo que “la competencia en política es positiva”.

Gómez agregó que el ejercicio político es “en esencia competitivo” y que “está bien competir”. Además, señaló que, aunque “a algunos les guste tener espacios de exclusividad”, considera positiva la renovación y la existencia de Defensores de la Patria como una nueva alternativa política.