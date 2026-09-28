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Blu Radio  / Política  / Senadora Martha Peralta anuncia acciones ante la revocatoria de su visa de Estados Unidos

Senadora Martha Peralta anuncia acciones ante la revocatoria de su visa de Estados Unidos

La senadora del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) cuestionó la decisión del Gobierno estadounidense y aseguró que continuará trabajando por Colombia y las comunidades que representa.

senadora Martha Peralta.jpg
Senadora Martha Peralta.
Foto: Senado.
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

La senadora Martha Peralta reaccionó a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar su visa y anunció que emprenderá acciones institucionales y administrativas para solicitar explicaciones sobre la medida. “Iniciaré las acciones institucionales y administrativas pertinentes ante la Cancillería, la embajada y ante el mismo Gobierno de Estados Unidos”, afirmó Peralta.

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La congresista, integrante del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y quien vota en apoyo a la bancada del Pacto Histórico en el Senado de la República, sostuvo que la revocatoria de su visa se suma a lo que calificó como una serie de acciones de persecución en distintos escenarios.

Senadora Martha Peralta.jpg
Senadora Martha Peralta //
X: @marthaperaltae

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“Esto no es aislado a la persecución mediática, judicial, en redes sociales, de bodegas, que hemos tenido que soportar por pensar distinto y estar ocupando un lugar en la política”, señaló la senadora.

Peralta aseguró que la decisión no modificará su actividad política ni su compromiso con las comunidades que representa, particularmente en La Guajira.

“De todas maneras quiero decirle a ustedes que mi compromiso es con Colombia, con La Guajira, con las comunidades que represento y sobre eso no va a haber ninguna interrupción. Vamos a seguir trabajando y defendiendo nuestro buen nombre”, manifestó.

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Estados Unidos oficializó la revocatoria

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La decisión fue oficializada este 28 de septiembre por la Embajada de Estados Unidos, en el marco de una política anunciada por la Administración del presidente Donald Trump para imponer restricciones de visado a ciudadanos extranjeros señalados de socavar gobiernos elegidos democráticamente en países del Hemisferio Occidental.

“Bajo la Administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente en Estados Unidos”, señala el primer párrafo del comunicado de la Embajada estadounidense en Bogotá.

El documento agrega que el Departamento de Estado está adoptando medidas para cumplir los compromisos adquiridos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre, relacionados con la defensa de la gobernanza democrática frente a la corrupción y el narcotráfico.

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En el apartado correspondiente a Colombia, la Embajada informó que la Administración Trump adoptó medidas para imponer restricciones de visado a dos ciudadanos colombianos y sus familias.

Además de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, se le revocó la visa a Euclides Antonio Torres Romero, empresario privado y propietario de un conglomerado con operaciones principalmente en los sectores de energía, señales de tráfico e iluminación pública.

De acuerdo con el comunicado, el Departamento de Estado revocó los visados vigentes de ambos ciudadanos y de sus respectivas familias.

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