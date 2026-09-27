Presidente propone beneficios a investigados que entreguen pruebas de corrupción de Gobierno Petro

Durante su alocución de este domingo 27 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella pidió a la justicia evaluar la posibilidad de establecer negociaciones con personas actualmente investigadas por hechos de corrupción, a cambio de información y pruebas que permitan avanzar en los procesos.

La propuesta fue presentada por el mandatario después de referirse a la decisión del Consejo de Estado sobre el expresidente del Senado Iván Name, caso que utilizó para cuestionar los hechos de corrupción que, según afirmó, ocurrieron durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. “El Honorable Consejo de Estado decretó la muerte política del expresidente del Senado Iván Náme. La muerte política, una decisión dura y compleja que no puede pasar desapercibida, que no se puede seguir normalizando porque encierra corrupción exacerbada”, aseguró.

A partir de ese caso, De La Espriella cuestionó lo que calificó como corrupción durante el cuatrienio anterior y sostuvo que el país no puede normalizar estos hechos. “El Consejo de Estado dictaminó, no fui yo ni el gobierno, dictaminó nada más y nada menos que con la plata pública que le robaron al pueblo, el gobierno pasado corrompió al presidente del Congreso”, afirmó.

¿Qué beneficios planteó para quienes colaboren?

El presidente pidió que la justicia estudie la posibilidad de ofrecer beneficios a los investigados que entreguen pruebas y colaboren para identificar a otras personas involucradas. “Le pido a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones basadas en las normas del código penal para que los actuales investigados que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno colaboren con la justicia a cambio de beneficios”, dijo.

El mandatario agregó que quienes entreguen información podrían recibir un castigo atenuado por su colaboración. “A los corruptos que están en las cárceles, a los investigados, y a los que pronto serán investigados y procesados les digo: arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices, piensen en sus familias y resarzan el daño que le hicieron a la patria con verdad”, manifestó.

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Finalmente, De La Espriella insistió en que los hechos señalados deben esclarecerse y que no deben quedar en la impunidad. “Tendrán, si lo hacen, un castigo atenuado por la colaboración y por el acto de contrición que es absolutamente necesario”, concluyó.