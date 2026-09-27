De La Espriella anunció acercamientos con el FMI ante la crisis fiscal que atraviesa el país

En alocución nacional este domingo 27 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que su Gobierno buscará conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para abordar la situación de las finanzas públicas.

El mandatario señaló que impartió instrucciones al ministro de Hacienda y al equipo económico para iniciar los acercamientos con el organismo internacional. La intervención se produjo en medio de los cuestionamientos del Gobierno sobre el estado de las finanzas públicas que recibió.

¿Qué anunció De La Espriella sobre el FMI?

Durante su intervención, el presidente explicó que la decisión busca encontrar una alternativa negociada frente a la situación fiscal que, según sus declaraciones, enfrenta actualmente el país.

“He dado instrucciones claras al señor Ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. He dado esa instrucción para buscar una salida negociada a la crisis que nos heredaron los corruptos y responsables que nos antecedieron. Esa es la realidad y se las quiero contar como es”, aseguró.

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De La Espriella también afirmó que las finanzas públicas requieren medidas frente al escenario que encontró su administración.

“Las finanzas públicas no aguantan más. Por lo anterior he dado instrucciones para buscar una salida con el Fondo Monetario Internacional”, manifestó el jefe de Estado.

Durante la alocución, el jefe de Estado atribuyó la situación fiscal a quienes, según sus palabras, antecedieron a su Gobierno. En ese sentido, aseguró que su administración buscará una salida negociada mediante las conversaciones con el FMI. “Se robaron todo pero tengan la seguridad de que todo ese daño no va a quedar impune en el gobierno del tigre”, afirmó De La Espriella.

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De La Espriella insistió en que esa es la situación que encontró su Gobierno y aseguró que quiso explicarla directamente al país. “Esa es la realidad y se las quiero contar como es”, concluyó el mandatario al referirse a la decisión de buscar conversaciones con el FMI.