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Blu Radio  / Economía  / Presidente De La Espriella anuncia inversión de mil millones de dólares de PepsiCo en Colombia

Presidente De La Espriella anuncia inversión de mil millones de dólares de PepsiCo en Colombia

La multinacional estadounidense PepsiCo destinará US$1.000 millones en el país para ampliar su producción, modernizar operaciones y fortalecer su distribución.

Abelardo De La Espriella.
Abelardo De La Espriella.
Foto: Presidencia - Isaac Bechara
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

La multinacional de alimentos y bebidas PepsiCo anunció una inversión de US$1.000 millones en Colombia durante los próximos cinco años, según informó el presidente Abelardo De la Espriella a través de su cuenta de X.

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De acuerdo con el mandatario, los recursos estarán destinados a ampliar la producción de la compañía, modernizar sus operaciones y fortalecer su red de distribución en el país.

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De la Espriella presentó el anuncio como una señal de confianza del sector empresarial en Colombia y aseguró que esta inversión tendrá impacto en el empleo, además de respaldar a más de 2.000 agricultores y fortalecer a los tenderos colombianos.

“PepsiCo me anuncia una inversión de 1.000 millones de dólares en Colombia durante los próximos cinco años. Es una decisión contundente”, escribió el presidente. Además, agregó que la confianza empresarial se refleja en decisiones de inversión y aseguró que su Gobierno continuará trabajando para atraer nuevos recursos al país.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo también se refirió al anuncio y señaló que la inversión de PepsiCo, que tiene entre sus haberes marcas como Pepsi, Doritos, Gatorade, Quaker y Margarita, entre otros, es uno de los resultados de las gestiones adelantadas durante el viaje a Nueva York.

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Según Restrepo, junto con el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, se adelantaron conversaciones con directivos de la multinacional para fortalecer y ampliar su presencia en Colombia.

El vicepresidente aseguró que la llegada de estos recursos representa una señal de confianza de los mercados internacionales y sostuvo que la apuesta está relacionada con mayores niveles de inversión, producción, empleo y oportunidades económicas.

Por ahora, el anuncio no detalla cómo se distribuirán los US$1.000 millones entre plantas, maquinaria, logística u otros proyectos, ni precisa cuántos empleos directos se generarían o en qué regiones del país se ejecutaría la inversión.

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La inversión se conoce un mes después de que los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, presentaran un proyecto de ley para eliminar los llamados impuestos saludables, que gravan bebidas y alimentos ultraprocesados con altos contenidos de azúcares, sodio y grasas saturadas.

La eliminación de este gravamen también ha sido planteada por la administración de Abelardo De la Espriella. Desde el Ejecutivo se ha señalado que la propuesta sería incluida en el proyecto de reforma tributaria.

Durante la campaña, el hoy vicepresidente José Manuel Restrepo también había planteado la eliminación de este impuesto como parte de una estrategia para reducir la carga tributaria sobre diferentes sectores de la economía.

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