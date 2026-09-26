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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / A plena luz del día y con un arma: así fue el robo a una mujer en restaurante de Usaquén

A plena luz del día y con un arma: así fue el robo a una mujer en restaurante de Usaquén

El hecho ocurrió en el restaurante Shadai, en el barrio Bella Suiza, donde un delincuente intimidó con lo que aparenta ser un arma de fuego a una mujer que se encontraba en una de las mesas.

A plena luz del día y con un arma_ así fue el robo a una mujer en restaurante de Usaquén.
A plena luz del día y con un arma_ así fue el robo a una mujer en restaurante de Usaquén. Captura de pantalla video redes sociales.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado por cámaras de seguridad en el barrio Bella Suiza, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El caso ocurrió en un restaurante, donde un hombre entró y, con un arma de fuego, amenazó a una cliente del lugar para atracarla a plena luz del día y frente a otras personas en el sitio.

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En las imágenes se observa cómo el criminal, vestido de blanco con una camiseta de fútbol, se acerca a una mujer que permanece sentada en una de las mesas del establecimiento. En cuestión de segundos, el hombre saca un arma de fuego y se la apunta directamente, mientras la intimida para obligarla a entregar sus pertenencias.

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El delincuente permanece armado durante el atraco y, después de apoderarse de los elementos de la víctima, abandona rápidamente el restaurante. La mujer queda en el lugar mientras el sujeto emprende la huida en una motocicleta.

La reacción de una de las personas que se encontraba en el establecimiento también quedó registrada. Un hombre que vestía una chaqueta negra sale detrás del delincuente e intenta perseguirlo, pero no consigue alcanzarlo.

Finalmente, ambos criminales abandonaron el sector en la motocicleta y consiguieron escapar del lugar. El hecho ocurrió en cuestión de segundos y, hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo hecho de inseguridad.

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