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Buscan a Evelin Natalia Tique, joven de 19 años que desapareció tras salir hacia el centro de Bogotá

Salió de casa rumbo al centro de Bogotá para comprar un regalo y fue vista por última vez en la estación Jiménez. Su familia pide ayuda para conocer su paradero.

Evelin Tique, joven de 19 años desaparecida
Evelin Tique, joven de 19 años desaparecida en Bogotá.
Foto: Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

Familiares y allegados de Evelin Natalia Tique Enciso, de 19 años, buscan información que permita establecer su paradero, luego de que saliera de su vivienda en la tarde del jueves 24 de septiembre y desde entonces no hayan vuelto a tener noticias de ella.

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De acuerdo con la información difundida para apoyar su búsqueda, Evelyn salió alrededor de las 5:00 de la tarde con destino al centro de Bogotá, donde tenía previsto comprar un regalo para su sobrina, quien está próxima a nacer.

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La joven fue vista por última vez durante esa tarde en inmediaciones de la estación Jiménez de TransMilenio, en Bogotá. Desde ese momento, sus familiares no han logrado establecer comunicación con ella ni conocer dónde se encuentra.

Evelin fue descrita como una joven de 19 años, de cabello oscuro y rizado, y utiliza gafas. Al momento de su desaparición vestía una falda negra y una blusa blanca.

Evelin Tique, joven de 19 años desaparecida
Evelin Tique, joven de 19 años desaparecida.

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Piden información sobre su paradero

La familia pide a las personas que puedan haberla visto después de su paso por la estación Jiménez que entreguen cualquier información que pueda ayudar a establecer su recorrido o ubicación.

Evelin Tique, joven de 19 años desaparecida
Evelin Tique, joven de 19 años desaparecida en Bogotá.

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La búsqueda se mantiene activa mientras sus allegados intentan recopilar datos que permitan encontrarla. Para ello, solicitaron a quienes tengan información comunicarse a cualquiera de los números habilitados:

  • (+57) 311 2794973
  • (+57) 318 3401062
  • (+57) 319 4110040

Las autoridades y familiares recomiendan que cualquier dato relacionado con Evelin sea comunicado directamente a las líneas correspondientes, incluso si se trata de información que pueda parecer menor, pues podría contribuir a reconstruir sus últimos movimientos.

La familia también pidió compartir la información de su desaparición para ampliar el alcance de la búsqueda y aumentar las posibilidades de obtener noticias sobre su paradero.

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