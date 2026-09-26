Revelan identidad de la mujer que murió en accidente de tránsito en Bogotá

La mujer que falleció en un accidente de tránsito entre una motocicleta y un bus del SITP en Bogotá fue identificada como Tatiana Baquiró Garzón, de 26 años. El siniestro ocurrió el viernes 25 de septiembre en Teusaquillo.

El choque tuvo lugar en la calle 34 con carrera 19, en el sector de La Soledad, cuando la motocicleta en la que se movilizaba la mujer terminó involucrada en una colisión con el bus de transporte público.

La emergencia fue atendida por organismos de socorro y unidades de tránsito. Sin embargo, las lesiones que sufrió la mujer fueron de gravedad y falleció en el lugar.

El conductor del bus del SITP fue identificado como Yeimer Alveiro Rodríguez García, de 37 años, quien habría salido ileso del siniestro.



¿Qué se sabe del accidente en Teusaquillo?

El impacto ocasionó daños tanto en la motocicleta como en la parte delantera del bus. Los vehículos quedaron a disposición de las autoridades mientras se adelantaban las diligencias correspondientes.

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Por ahora, no existe una conclusión oficial sobre la causa del accidente ni una determinación sobre la responsabilidad de los involucrados. Una de las hipótesis que deberá ser revisada está relacionada con el funcionamiento del semáforo de la intersección, con el propósito de establecer cuál de los dos vehículos tenía la luz en rojo.

Unidades de Criminalística realizaron la inspección técnica en el sitio, el levantamiento del cuerpo y la recopilación de elementos que permitan reconstruir cómo ocurrió la colisión.

Por ahora, las autoridades analizan las condiciones de la vía, la posición de los vehículos y demás pruebas que podrían revelar cómo ocurrió el accidente que terminó con la vida de la mujer de 26 años.

