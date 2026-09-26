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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / La FiLBo confirma su invitado de honor para su edición 2027: ¿qué país será?

La FiLBo confirma su invitado de honor para su edición 2027: ¿qué país será?

La próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) conmemorará los 100 años del natalicio del escritor colombiano y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, una de las grandes figuras de las letras en español.

Filbo Feria del libro en Bogotá
FilBo Feria del libro en Bogotá
X: @CorferiasBogota
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

Sharjah, uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, será el Invitado de Honor de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), que se realizará del 20 de abril al 3 de mayo de 2027.

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El anuncio se realizó en el Salón Bolívar del Palacio San Carlos, con la participación de autoridades culturales de Colombia, representantes de Sharjah y miembros del sector editorial.

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La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, destacó el papel de la FILBo como uno de los principales encuentros culturales de América Latina y señaló que la presencia de Sharjah permitirá abrir nuevas conversaciones alrededor del libro y la lectura.

“Que esta sea una oportunidad para pensar y repensar sobre nuevas formas de producir y circular contenidos (...) y una mejor conexión con el mundo y los mercados”.

Por su parte, Ahmed Al Ameri, CEO de Sharjah Book Authority, destacó que se trata del primer Invitado de Honor árabe en la historia de la FILBo y resaltó los vínculos culturales entre el mundo árabe y Colombia.

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“Cuando decimos hoy que Sharjah se encuentra con Bogotá, estamos construyendo sobre nuestro conocimiento compartido y nuestros profundos vínculos culturales”.

La FiLBo confirma su invitado de honor para su edición 2027: ¿qué país será?
La FiLBo confirma su invitado de honor para su edición 2027: ¿qué país será?
Crédito: Corferias.

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La participación de Sharjah también busca fortalecer los vínculos de la industria editorial colombiana con nuevos mercados. Emiro Aristizábal, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, aseguró que será una oportunidad para conectar a autores, editores, agentes y traductores con nuevos actores internacionales.

“La presencia de Sharjah en la FILBo representa una oportunidad para fortalecer la conexión de la industria editorial colombiana con nuevos actores, mercados y circuitos internacionales”.

Sharjah fue reconocida en 2019 por la UNESCO como Capital Mundial del Libro y cuenta con iniciativas de promoción de la lectura, desarrollo editorial y traducción. Su participación en la FILBo 2027 permitirá ampliar el intercambio cultural entre Colombia, América Latina y el mundo árabe.

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