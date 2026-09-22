Así puede asistir a festival que da clases gratis en ingles y otros idiomas en Bogotá

Bogotá será sede, por primera vez, de un festival conjunto de la Red de Centros Binacionales, que reunirá durante dos días expresiones culturales de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Brasil y Japón. Entre Mundos: culturas que se encuentran, Festival de Idiomas y Culturas se realizará el 25 y 26 de septiembre en la plazoleta de CityU, ubicada en la Calle 19 # 2A-10, con entrada libre para el público.

La programación incluirá cine, música, danza, talleres, actividades interactivas, clases demostrativas de idiomas y espacios para conocer oportunidades académicas y culturales relacionadas con los países participantes. La propuesta está dirigida a públicos de todas las edades y busca acercar a los asistentes a diferentes formas de expresión sin necesidad de salir de Bogotá.

El festival es organizado por la Red de Centros Binacionales, alianza conformada por instituciones culturales y educativas que promueven el aprendizaje de idiomas, el intercambio cultural, la cooperación internacional y el acceso a oportunidades académicas. La red está integrada por la Alianza Francesa, el British Council, el Centro Colombo Americano Bogotá, el Goethe-Institut, el Instituto de Cultura Brasil Colombia (IBRACO) y la Asociación Educación Colombo Japonesa.

Aunque estas instituciones ya habían desarrollado iniciativas colaborativas, el encuentro de septiembre marcará la primera ocasión en que la Red de Centros Binacionales realizará un festival de gran formato abierto a toda la ciudadanía. El objetivo será mostrar la relación entre el aprendizaje de lenguas y el acceso a experiencias culturales, académicas y profesionales.



“Esta es una oportunidad para mostrar el valor que tienen los centros binacionales como espacios de encuentro entre culturas”, indicó Janet Van Deren, gerente general del Centro Colombo Americano. Según explicó, la programación conjunta permitirá presentar la diversidad de los países representados y destacar el papel de los idiomas en el entendimiento, la movilidad académica y las oportunidades de desarrollo.

Uno de los espacios principales será el panel “Hablar otro idioma, pensar distinto”, en el que expertos en plurilingüismo abordarán la influencia de las lenguas en el desarrollo personal y profesional y su importancia para el intercambio entre culturas.

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La programación también tendrá actividades prácticas. Durante las dos jornadas habrá muestras audiovisuales, presentaciones musicales, experiencias participativas y clases de prueba de inglés, francés, alemán, japonés y portugués. Además, cada institución contará con espacios destinados a presentar su oferta académica, programas culturales y alternativas de formación internacional.

Para Felipe Villar, director del British Council en Colombia, el festival permitirá que los asistentes conozcan distintas expresiones culturales en un mismo lugar. La agenda incluye actividades relacionadas con música, cine, tradiciones y aprendizaje de idiomas.

Programación del festival en Bogotá

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El viernes 25 de septiembre, los asistentes podrán participar en un taller de manga y anime, el panel “Hablar otro idioma, pensar distinto”, proyecciones de cortometrajes internacionales, karaoke multilingüe, una batucada, talleres de baile en inglés, un concierto de jazz francés con Ritzy Cats y un DJ set de cierre.

Para el sábado 26 de septiembre están programadas actividades como yoga en francés, capoeira, una trivia sobre cultura británica, un concierto de música japonesa y clases demostrativas de inglés, francés, alemán, japonés y portugués.

Beatriz Miranda Côrtes, directora del Instituto de Cultura Brasil Colombia (IBRACO), señaló que la iniciativa permitirá acercar a los bogotanos a seis países, cinco idiomas y seis culturas mediante actividades relacionadas con las lenguas, el arte y la gastronomía.

Entre Mundos: culturas que se encuentran, Festival de Idiomas y Culturas se desarrollará durante el 25 y 26 de septiembre en CityU. Todas las actividades tendrán acceso libre y gratuito, por lo que quienes estén interesados en conocer otras lenguas y expresiones culturales podrán asistir al encuentro y recorrer, en un mismo espacio, propuestas de seis países.