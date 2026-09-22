Cayó banda que secuestró a una niña en medio de un robo a una camioneta en Suba.

Según las autoridades, los delincuentes, de la banda los Buitres, realizaban seguimientos a sus posibles víctimas para conocer sus rutinas, lugares de residencia y recorridos. Posteriormente, las interceptaban utilizando armas de fuego y, en algunos casos, las retenían temporalmente mientras trasladaban los vehículos a parqueaderos clandestinos, bodegas o inmuebles utilizados como centros de acopio.

La Policía señala que, en estos lugares, los vehículos presuntamente eran sometidos a modificaciones en sus sistemas de identificación para facilitar su comercialización ilegal, aparentemente con destino a grupos armados en Norte de Santander. La organización también contaría con personas encargadas de falsificar placas y documentos, además de receptar los automotores.

Uno de los casos que se atribuye a esta estructura ocurrió el pasado 6 de abril en Suba, cuando una camioneta de alta gama fue hurtada violentamente. En el vehículo se encontraba una menor de edad, quien fue rescatada esa misma noche por la Policía y posteriormente entregada a sus familiares. El automotor también fue recuperado.

Entre los capturados está alias ‘Homero’, señalado por las autoridades como cabecilla y encargado de planear y supervisar los delitos. También fue detenido alias ‘Costeño’, a quien le atribuyen labores de coordinación e intimidación, y alias ‘El Flaco’, señalado de abordar y someter a las víctimas con armas de fuego.



La Policía atribuye a ‘Los Buitres’ al menos cinco hurtos bajo esta modalidad y calcula que las acciones contra la estructura permitieron afectar sus rentas criminales en más de 200 millones de pesos mensuales.

Durante los operativos fueron incautados tres computadores, seis celulares y munición. Los capturados, según la Policía, registraban antecedentes o anotaciones por delitos como secuestro extorsivo, tráfico de estupefacientes, hurto, amenazas, lesiones personales, porte ilegal de armas y utilización de menores para la comisión de delitos.

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Los seis hombres quedaron a disposición de la Fiscalía y fueron imputados por concierto para delinquir, hurto y secuestro simple. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.