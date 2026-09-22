Sencia le responde a Santa Fe: "Se informó con anticipación que la fecha estaba ocupada"

La imposibilidad de disputar la final del fútbol femenino en el estadio Nemesio Camacho El Campín generó controversia en Bogotá. Desde la entidad administradora del escenario sostienen que el compromiso musical que ocupa la plaza estaba notificado con meses de antelación ante las autoridades correspondientes.

En entrevista con Mañanas Blu, Edgar Miguel Cardona, vicepresidente de operaciones de Sencia, explicó los motivos por los cuales el escenario deportivo no estará disponible para la definición del torneo.

La empresa administradora señaló que la programación cultural se define con amplio margen de tiempo y que los clubes conocían la situación. "El día 14, en la comisión de fútbol, se informó que la final no se podría realizar porque ya existía este compromiso con la empresa Páramo Presenta, quien es la que organiza el evento de BTS", explicó Cardona.

Sencia indicó que el compromiso musical fue notificado al ámbito deportivo con suficiente anticipación. "En la reunión de este lunes, cuando Santa Fe informa que va a hacer la final en el estadio, es el secretario de la comisión quien le aclara a Santa Fe que efectivamente ya estaba informado con anticipación que no se podía jugar porque esa fecha estaba ocupada", sostuvo el vocero.



El directivo remarcó que durante el año el escenario ha albergado más de 58 actividades de fútbol y solo cinco conciertos. Cardona puntualizó que el espectáculo de la banda surcoreana BTS es "el evento más grande que existe en este momento rodando en el mundo" y que su logística requiere la utilización de la mitad de la cancha, por lo que resulta inviable ajustar el cronograma de montaje.

Posterior al espectáculo musical se adelantará la intervención periódica del terreno de juego. "Queríamos inmediatamente terminado hacer el mantenimiento que siempre se hace cada semestre. Hacemos un mantenimiento profundo, aireación, todos los temas para descompactar la grama", detalló.

Publicidad

Los tratamientos en el césped responden a las afectaciones directas que provocan este tipo de eventos masivos en la infraestructura del estadio.

"Cada vez que hay un concierto, por la carga que hay, efectivamente lo que afecta es la parte de abajo, el subsuelo, la compactación que llamamos nosotros. Para eso tenemos que traer unas máquinas que hacen una aireación", manifestó Cardona.

Sencia intentó gestionar una modificación en los horarios del montaje con la productora internacional, pero la solicitud fue desestimada por razones logísticas.

Publicidad

Cardona reveló que la producción del concierto moviliza "más de 450 personas que viajan desde el exterior", lo que impidió otorgar un margen de tiempo para la disputa del compromiso deportivo.

Ante este escenario, la administración confirmó que el duelo por la final femenina es el único evento afectado, mientras que los compromisos masculinos ya programados se cumplirán con normalidad.