¿Dónde jugará Santa Fe la final de la Liga Femenina ante Cali? La sede del partido sigue en duda

Independiente Santa Fe atraviesa horas de incertidumbre antes de disputar la final de la Liga Femenina contra Deportivo Cali, luego de que el Estadio Nemesio Camacho El Campín no fuera habilitado para el partido de ida.

El encuentro está programado para este miércoles 23 de septiembre y el club bogotano cuestionó públicamente la manera en que se ha manejado la disponibilidad del escenario, que históricamente ha sido su casa.

En un comunicado publicado este martes, Santa Fe manifestó su preocupación por la programación de El Campín y señaló que el fútbol profesional y los equipos que representan a Bogotá no deberían ser considerados una actividad secundaria dentro de la agenda del estadio.

La institución reconoció que se trata de un escenario multipropósito y que respeta la realización de conciertos y otros eventos. Sin embargo, puso el foco en la planeación de las actividades cuando estas coinciden con compromisos deportivos previamente establecidos.



¿Por qué Santa Fe cuestiona la disponibilidad de El Campín?

De acuerdo con el comunicado, el marco contractual establece que el concesionario debe realizar su mayor esfuerzo para dar prelación a los eventos deportivos y, cuando existe un conflicto de fechas, revisar los calendarios de DIMAYOR y CONMEBOL, además de notificar oportunamente al club y coordinar las alternativas.

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Santa Fe sostuvo que esa obligación no se cumplió de manera adecuada, pues aseguró que no recibió oportunamente la comunicación necesaria para gestionar la situación con anticipación.

El club también señaló que, desde la confirmación de los cuadrangulares de la Liga Femenina, era altamente probable que uno de los equipos de Bogotá llegara a la final. Esa posibilidad aumentó cuando se confirmó la semifinal entre Santa Fe y Millonarios.

Por ello, la institución consideró que resultaba difícil de prever que solo hasta el 21 de septiembre se informara sobre los trabajos de mantenimiento que se realizarían en la cancha de El Campín.

ℭ𝔬𝔪𝔲𝔫𝔦𝔠𝔞𝔡𝔬 𝔬𝔣𝔦𝔠𝔦𝔞𝔩 ✍️🇮🇩 pic.twitter.com/PVd3FNggdp — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 22, 2026

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¿Dónde jugaría Santa Fe la final ante Deportivo Cali?

La sede del partido de ida todavía estaba pendiente de confirmación en el momento de la comunicación del club.

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, había explicado en entrevista con Win Sports que el equipo analizaba la posibilidad de trasladar el encuentro a Tunja, debido a que no contaba con El Campín.

“Muy seguramente nos iremos para Tunja a jugarla, no tenemos estadio”, dijo Méndez, al explicar que el club adelantaba los trámites para conseguir la habilitación del escenario.

El IDRD, por su parte, informó que el estadio de Techo está disponible para recibir la final femenina.