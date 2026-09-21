Santa Fe vs. Cali: hora, fecha y detalles de la final ida de la liga femenina

Santa Fe y Deportivo Cali se enfrentarán nuevamente en una final de la liga femenina de Colombia. Ambos equipos son los máximos campeones, con tres títulos cada uno.

El partido de ida quedó programado para este miércoles, 23 de septiembre de 2026, a las 7:00 de la noche, en el estadio El Campín de Bogotá, en un duelo que enfrentará a dos equipos que vienen de superar con autoridad sus respectivas semifinales.

Deportivo Cali llega a esta instancia con el objetivo de defender el título conseguido en la temporada anterior y buscar una nueva estrella para su historia. El conjunto azucarero, que ya suma tres títulos de la liga femenina, volvió a demostrar su jerarquía en semifinales, donde goleó 4-0 a su rival y cerró la serie con un contundente 6-1 en el marcador global. Con ese resultado, las verdiblancas aseguraron además su presencia en la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, Santa Fe clasificó a la final después de derrotar a Millonarios en el partido de vuelta de las semifinales. Las leonas llegaban a El Campín después del empate 2-2 registrado en el primer encuentro y terminaron imponiéndose 2-1, para quedarse con la serie por 4-3 en el marcador global. Daniela Garavito abrió el marcador en el minuto 37, luego de que el balón golpeara el poste antes de ingresar al arco.



Millonarios consiguió igualar parcialmente el compromiso en el minuto 58 por intermedio de Isabella Sánchez, pero la reacción no fue suficiente para cambiar el destino de la serie. Apenas tres minutos después, Mariana Zamorano marcó un golazo en el minuto 61 para devolverle la ventaja a Santa Fe y asegurar su clasificación a una nueva final del fútbol colombiano.

Mariana Silva celebrando gol ante Millonarios X: @SantaFe

¿Cuándo y dónde se juega Santa Fe vs. Deportivo Cali?

El partido de ida de la final de la Liga Femenina BetPlay 2026 entre Santa Fe y Deportivo Cali se disputará el miércoles 23 de septiembre a las 7:00 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá. La serie tendrá su segundo capítulo el sábado 26 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, en el estadio Deportivo Cali, donde se conocerá al nuevo campeón del fútbol femenino colombiano.

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Así, Santa Fe y Deportivo Cali volverán a encontrarse en una definición por el título, con las leonas buscando aprovechar su condición de local en el primer partido y las azucareras intentando dar el primer paso hacia la defensa de la corona.