Deportivo Cali venció a Santa Fe y se coronó bicampeón de la Liga Femenina

El Deportivo Cali se consagró este domingo bicampeón de la Liga Femenina tras vencer 1-0 a Independiente Santa Fe en el tiempo regular y superarlo 5-4 en la tanda de penales, en el partido de vuelta disputado en el estadio Deportivo Cali.

Con este triunfo, el conjunto azucarero alcanzó su tercer campeonato, después de los obtenidos en 2021 y 2024, ambos también frente a las bogotanas, que vieron frustrado su intento de sumar la cuarta estrella.

El gol que forzó la definición llegó al minuto 42, cuando la delantera Lorena Cobos se deshizo de su marca con un giro y remató cruzado para vencer a la guardameta Yessica Velásquez. El tanto igualó la serie, ya que Santa Fe había ganado 1-0 en el duelo de ida en Bogotá.

El compromiso fue intenso y en los minutos finales las visitantes se quedaron con nueve jugadoras por las expulsiones de Katherine Valbuena y Mariana Silva. Aun así, resistieron hasta los penales, donde Paola García, Ingrid Guerra, Lina Arboleda, Kelly Ibargüen y Loren Sánchez marcaron para las locales. Este último cobro desató la celebración de los más de 18.000 hinchas presentes en el estadio.



SOMOS BICAMPEONAS



Por Santa Fe convirtieron Daniela Garavito, Cristina Motta, Karen Hernández y Lizeth Aroca, pero la portera Luisa Agudelo se vistió de heroína al atajar el lanzamiento de Mariana Zamorano, acción que resultó determinante para sellar el título.

El Deportivo Cali, dirigido por Jhon Alber Ortiz, ratificó así su dominio frente a las cardenales en las finales de liga y celebró ante su gente una nueva conquista histórica.