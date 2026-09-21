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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuándo es el partido Atlético Nacional vs. Millonarios? Hora y dónde verlo EN VIVO

¿Cuándo es el partido Atlético Nacional vs. Millonarios? Hora y dónde verlo EN VIVO

Llega el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios que tendrá como protagonistas a James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado en este regreso al FPC.

Atlético Nacional vs. Millonarios (4).jpg
Atlético Nacional vs. Millonarios //
Fotos: X @nacionaloficial @MillosFCoficial
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Atlético Nacional y Millonarios se preparan para disputar un nuevo clásico del fútbol colombiano en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El encuentro tendrá como uno de sus principales atractivos la presencia de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, los fichajes estelares de ambos equipos para esta temporada.

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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el duelo Atlético Nacional vs. Millonarios?

El partido entre verdolagas y embajadores está programado para este jueves, 24 de septiembre, a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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Los hinchas de Atlético Nacional y Millonarios podrán seguir EN VIVO y online todos los detalles del clásico a través del cubrimiento del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que estará disponible en el canal de YouTube con el análisis y la información de expertos antes, durante y después del compromiso.

Atlético Nacional vs. Millonarios
Atlético Nacional vs. Millonarios //
Fotos: X @nacionaloficial @MillosFCoficial

Así está el historial entre Atlético Nacional y Millonarios

El primer enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 3 de octubre de 1948, cuando Atlético Municipal, hoy Atlético Nacional, derrotó 4-3 al conjunto capitalino.

Desde entonces, Millonarios mantiene ventaja en el historial general. El cuadro embajador suma 115 victorias, mientras que Atlético Nacional registra 86 triunfos. Los dos equipos han empatado en 101 oportunidades.

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En los partidos correspondientes a la Liga, la ventaja también favorece a Millonarios, que acumula 106 victorias frente a las 81 de Atlético Nacional. Además, se han registrado 90 empates en la primera división.

Millonarios vs. Atlético Nacional
Millonarios vs. Atlético Nacional
Foto: Dimayor

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Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs. Millonarios

  • Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, James Rodríguez; Ian Poveda, Marlos Moreno y Chicho Arango.
  • Millonarios: Javier Burrai; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Sebastián Valencia; Rodrigo Urrea, Sebastián Viveros, Francisco Chaverra, Daniel Ruiz, Juan Guillermo Cuadrado y Andrey Stupiñán.
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