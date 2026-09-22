El periodista Yamid Amat fue hospitalizado en la Fundación Santa Fe

El periodista Yamid Amat, de 84 años, fue hospitalizado en las últimas horas en la Fundación Santa Fe de Bogotá luego de presuntamente presentar una complicación relacionada con la EPOC que padece desde hace varios años. La información fue divulgada este martes por medios de comunicación que reportaron su ingreso a la unidad de cuidados intensivos.

De acuerdo con lo informado en Blu Radio, el periodista permanece en la UCI de la Fundación Santa Fe, donde recibe atención médica. La información conocida hasta ahora señala que presentó una descompensación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, condición que afecta el flujo de aire y puede dificultar la respiración.

Canal 1 también informó sobre la hospitalización de Amat y señaló que permanece bajo observación, acompañado por su esposa y su hijo.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Yamid Amat?

Según la información entregada en Blu Radio, Yamid Amat permanece en cuidados intensivos desde la noche anterior debido a una complicación de la EPOC.

BLU Radio. Yamid Amat / Foto: yamidamat.com

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La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una condición que dificulta el paso del aire hacia y desde los pulmones. En el caso del periodista, se indicó que convive con esta enfermedad desde hace varios años y que utiliza oxígeno como parte de su atención cotidiana.

La información conocida públicamente hasta ahora se limita a la complicación de salud y a su permanencia en la UCI. No se han divulgado detalles adicionales sobre su evolución médica ni sobre un diagnóstico diferente a la descompensación de la EPOC mencionada por los medios.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Yamid Amat en el periodismo colombiano?

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Yamid Amat ha trabajado durante más de 60 años en radio, televisión y prensa. A lo largo de su trayectoria estuvo al frente de espacios informativos y de entrevistas que hicieron parte de diferentes etapas del periodismo colombiano.

Entre los proyectos asociados a su carrera está CM&, noticiero que permaneció durante décadas al aire. También estuvo vinculado con Noticias Caracol y con espacios radiales como Radionet.

En los últimos años, Amat mantuvo una actividad periodística que incluyó entrevistas y publicaciones en prensa. Según lo mencionado durante el reporte de Blu Radio, venía trabajando junto con su esposa en una biografía sobre su vida y trayectoria.

El periodista se retiró de su noticiero CMI en 2024. Desde entonces, continuó vinculado a la actividad periodística mediante otros espacios. Por ahora, la información sobre su estado de salud permanece limitada a los reportes sobre su hospitalización y la complicación de EPOC. Se espera que la Fundación Santa Fe o sus familiares entreguen información adicional sobre su evolución.