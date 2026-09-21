Ministra Holguín responde por suspensión de estímulos en medio de plantones del sector cultural

En paralelo al plantón que este lunes realizaron artistas y gestores culturales frente a la sede del Ministerio de las Culturas, en el centro de Bogotá, la ministra Paola Holguín explicó las razones por las que el Gobierno decidió suspender para 2026 la designación de ganadores de los Premios Nacionales y Reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos.

La funcionaria defendió la decisión y aseguró que estuvo relacionada con la situación presupuestal que encontró al asumir el cargo y con la falta de recursos para completar las etapas pendientes de la convocatoria.

“Es mejor decir la verdad que no continuar engañando a un sector tan importante como los artistas, los gestores culturales y los creadores”, afirmó Holguín al explicar la determinación.

Para la verdad el tiempo y para la justicia Dios 🇨🇴 pic.twitter.com/7aHbAemUjd — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) September 21, 2026

Según la ministra, el problema se remonta a la programación de la convocatoria que había sido abierta en febrero de este año, durante el gobierno de Gustavo Petro. Dijo la ministra que la resolución para designar a los jurados encargados de evaluar las propuestas debía expedirse el 15 de julio, dos meses antes de la fecha prevista para anunciar los ganadores.



Sin embargo, cuando Holguín llegó al Ministerio, el 7 de agosto, ese acto administrativo todavía no había sido expedido. La ministra señaló que, además de encontrar pendiente la resolución de los jurados, recibió una cartera con una deuda superior a $185.000 millones, de los cuales más de $75.000 millones correspondían a estímulos anteriores que estaban sin pagar.

En esa línea, el Ministerio informó que, con corte a agosto de 2026, la deuda pendiente por pagos del Plan Anual de Caja (PAC) ascendía a $185.482 millones. De ese monto, $75.436 millones correspondían a obligaciones de los Portafolios del Programa Nacional de Estímulos y del Programa Nacional de Concertación Cultural.

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Holguín sostuvo que, ante ese escenario y las restricciones de presupuesto, el Ministerio determinó suspender únicamente por este año la resolución que obligaba a continuar con la designación de los ganadores.

La resolución que formalizó la decisión fue expedida el 14 de septiembre de 2026, un día antes de la fecha que estaba prevista para publicar los actos administrativos con los resultados.

En total, 1.308 propuestas habilitadas quedaron sin pasar a la evaluación de jurados: 351 correspondían a Premios Nacionales y 957 a Reconocimientos.

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La Resolución 1887 también argumentó dificultades de capacidad institucional y falta de personal técnico especializado para asumir la evaluación de las propuestas, además de las restricciones en la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja. Sin embargo esa falta de personal se habría originado tras la llegada del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Además del plantón realizado este lunes, la decisión del Ministerio derivó en el rechazo de los tres ministros de las Culturas que tuvo la administración de Gustavo Petro. Por ejemplo, la exministra Patricia Ariza acompañó las manifestaciones realizado frente a la cartera y pidió que no se reduzcan los recursos destinados a la cultura.

Cuando la gente se organiza, las verdaderas culturas hablan, no la IA dentro de @mincultura: Marcha ciudadana frente al ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por la motosierra al presupuesto público. pic.twitter.com/mtlr8wQ5fS — Juan David Correa (@jdcorreau) September 21, 2026

Por su parte, el exministro Juan David Correa cuestionó la decisión del Gobierno y señaló que, a su juicio, existe una reducción de la capacidad presupuestal y administrativa del Ministerio. También manifestó preocupación porque, según dijo, todavía no se ha lanzado la convocatoria del Programa Nacional de Concertación, lo que podría afectar proyectos culturales que requieren evaluación previa.

Correa también cuestionó que la falta de disponibilidad de caja sea utilizada como argumento para suspender programas culturales, al señalar que los recursos habían sido apropiados dentro del presupuesto nacional.

Otra de las críticas vino de la exministra Yannai Kadamani, quien sostuvo que una de las responsabilidades de la ministra es defender los recursos asignados a su cartera. Kadamani cuestionó específicamente los argumentos relacionados con la falta de personal y de flujo de caja.

Según su posición, los funcionarios y contratistas encargados de las convocatorias cumplen funciones técnicas necesarias para diseñar, evaluar y ejecutar las políticas públicas. También cuestionó que una restricción de liquidez pueda utilizarse para interrumpir programas culturales que, según afirmó, constituyen una fuente de financiación para miles de artistas.