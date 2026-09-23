Bogotá lanza estrategia contra la explotación sexual de menores y la trata de personas

En medio de las acciones que adelanta la ciudad para enfrentar la trata de personas en Bogotá, el Distrito lanzó este miércoles 23 de septiembre la estrategia “En Bogotá, ninguna vida tiene precio”, enfocada en prevenir la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, así como la trata de personas en contextos asociados al turismo.

La iniciativa fue presentada en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, y reúne a más de 14 entidades y organizaciones, entre ellas el Instituto Distrital de Turismo, Migración Colombia, la Policía Nacional, el ICBF, OPAIN, UNICEF y la Fundación Renacer.

Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, explicó que uno de los objetivos es llegar directamente a quienes tienen contacto permanente con los viajeros, como hoteles, guías turísticos y taxistas.

“Lo más importante es hacer pedagogía, sensibilizarlos ante el tema, ayudarlos a identificar cuándo pasan este tipo de delitos y también que conozcan las líneas donde se pueden denunciar”, señaló Garzón.



UNICEF advierte sobre la dimensión de la problemática

Durante el lanzamiento, Gustavo Ugalde, gerente de Alianzas para UNICEF en Colombia, señaló que la prevención requiere el trabajo conjunto de autoridades, empresas privadas y organizaciones sociales.

Según Ugalde, UNICEF estima que más de dos millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo padecen explotación sexual. Además, aseguró que un estudio en línea realizado recientemente en Colombia encontró que uno de cada cinco niños y niñas consultados reportó algún tipo de abuso.

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“Todo niño, niña o adolescente merece vivir en un entorno que los proteja. Una iniciativa como esta es una articulación entre sector privado, actores de gobierno y nosotros, sectores de la sociedad civil”, afirmó.

¿Cuáles pueden ser las señales de alerta?

La estrategia también busca enseñar a reconocer comportamientos que puedan generar una alerta. Garzón explicó que, por ejemplo, se debe prestar atención cuando un niño o adolescente que está acompañado por una persona mayor se muestra incómodo, cohibido o presenta comportamientos que resulten inusuales, aunque recalcó que estas situaciones no deben llevar a estigmatizar automáticamente a las personas.

El aeropuerto también se convirtió en uno de los puntos principales de la campaña debido al flujo de pasajeros. Gigiola Valero, directora de Relacionamiento Corporativo de El Dorado, indicó que cerca de 46 millones de personas pasan anualmente por la terminal aérea y pidió que, ante una situación sospechosa, las personas no enfrenten directamente a los involucrados y acudan a las autoridades.

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Por su parte, Avianca aseguró que ya ha capacitado a más de 1.200 tripulantes de cabina en la detección de posibles casos y en las rutas que deben activar ante una situación de riesgo, mediante entrenamientos realizados junto con la Fundación Renacer y la Fiscalía General de la Nación.

Ante una situación sospechosa, los ciudadanos pueden reportar el caso a la línea 123 de la Policía Nacional, la 141 del ICBF o comunicarse con la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación. La campaña también dispone de la línea distrital 3002505050.