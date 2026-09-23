Personería alerta años de retraso e irregularidades en obras de la Unidad Deportiva El Salitre

La Personería de Bogotá advirtió sobre presuntas irregularidades en varios contratos relacionados con la intervención de la Unidad Deportiva El Salitre, proyecto que lleva 17 años sin que se hayan iniciado las obras previstas.

Durante una visita técnica al complejo deportivo, el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, señaló que el análisis del proyecto debe tener en cuenta no solo la ejecución de las obras y el manejo de los recursos públicos, sino también las afectaciones que la situación ha generado para la ciudadanía.

Unidad Deportiva El Salitre. Captura de pantalla video Personería de Bogotá.

Según la Personería, a la fecha se han invertido cerca de $61.000 millones en el proyecto y actualmente está vigente un contrato por $46.000 millones para poder finalizarlo. Sin embargo, las obras todavía no han comenzado.

El organismo de control señaló que desde 2018 los escenarios de la Unidad Deportiva El Salitre no pueden ser utilizados plenamente, situación que ha afectado a las ligas y deportistas que dependen de este complejo.



En total, son 11 ligas deportivas las que se han visto afectadas por la falta de disponibilidad de los escenarios. De acuerdo con la Personería, deportistas, entrenadores y familias han tenido que recurrir a espacios alternativos que no serían adecuados, además de aplazar procesos de formación y competencia.

El organismo advirtió que la prolongación de esta situación también puede tener consecuencias para las nuevas generaciones de deportistas, al limitar las oportunidades para desarrollar sus procesos y talentos.

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En medio del control, la Personería identificó presuntas irregularidades en tres contratos suscritos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, para disminuir la vulnerabilidad sísmica de las instalaciones de la Unidad Deportiva El Salitre.

Se trata del Contrato de Obra Pública 3113 de 2023, el Contrato de Interventoría 3164 de 2023 y el Contrato de Prestación de Servicios 3888 de 2025.

Entre las observaciones formuladas por la Personería está una presunta inadecuada estructuración de los documentos de la etapa precontractual, que, según el organismo, no contarían con suficiente soporte técnico ni estarían alineados con buenas prácticas del mercado, de acuerdo con el Estatuto General de Contratación Pública.

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La entidad señaló que la vigilancia también busca establecer las responsabilidades que correspondan por las actuaciones que pudieron incidir en la prolongación del proyecto. Además, recordó que ya ha adelantado actuaciones relacionadas con procesos anteriores de la Unidad Deportiva El Salitre y que actualmente espera respuestas de la administración para determinar posibles responsabilidades dentro del proceso contractual vigente.