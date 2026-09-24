Nuevo plan en Bogotá combina arte, experiencias y emociones en un solo recorrido

Bogotá tendrá este fin de semana una opción para quienes buscan un plan relacionado con el arte, la música y la gastronomía. Se trata de UN_FAIR, una feria que reúne exposiciones, propuestas culturales y una agenda musical que continuará hasta el domingo 27 de septiembre en el Centro Internacional Tequendama.

La feria cuenta con una programación gratuita en los locales del primer piso del Centro Internacional. Allí los asistentes encontrarán obras de arte muy particulares que cuentan historias e incluso flagelos del conflicto armado y otras problemáticas que han ocurrido en el país. Asi como representaciones de la naturaleza y mucho más. Los espacios estarán disponibles para el público durante los últimos días del evento.

Arte, música y gastronomía hacen parte del plan

La feria comenzó el pasado 22 de septiembre y pocos días después también fueron incluidas galerías ubicadas en las suites de los pisos 27, 28 y 29 del Hotel Tequendama. En estos espacios se pueden recorrer diferentes proyectos y obras dentro de las habitaciones del hotel, como parte de una propuesta que lleva las exposiciones a espacios no convencionales. A diferencia de lo anterior, el acceso a los pisos no es gratuito, por lo que los interesados en subir a las suites tendrán que obtener sus boletas.



Obra de arte en UN_FAIR. Foto: Blu Radio.

Por otra parte, desde el 23 de septiembre comenzaron las Noches UN_FAIR, una programación musical que se extenderá durante cinco noches, hasta el domingo 27 de septiembre. La agenda reúne a más de 30 artistas, cantantes y bandas y combina las propuestas musicales con la programación artística de la feria.

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Otro de los espacios habilitados para el evento es donde se encuentra la gastronomía, allí los asistentes podrán disfrutar de comidas típicas de varios países, entre ellos, México, Japón e Italia.

De esta manera, durante este fin de semana estarán disponibles diferentes espacios de UN_FAIR. En el primer piso del Centro Internacional Tequendama continuará la programación artística con acceso gratuito, mientras que en los pisos superiores estarán las galerías instaladas en las suites.

La programación del primer piso cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y Cremil (Caja de Retiro de las Fuerzas Militares).

Exposiciones en las suites del hotel. Fotos: Blu Radio.