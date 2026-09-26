Alias 'Araña' irá por primera vez ante un tribunal federal de Estados Unidos el 28 de septiembre

Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña', comparecerá por primera vez ante un tribunal federal de Estados Unidos el próximo lunes 28 de septiembre. La primera audiencia de Rojas está programada para las 2:00 de la tarde, ante el juez federal adjunto Steve B. Chu, en Estados Unidos.

Rojas, de 45 años, fue extraditado el 25 de septiembre desde Colombia hacia Estados Unidos, donde deberá responder ante la justicia por dos cargos: conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Rojas fue entregado a funcionarios estadounidenses en una base aérea de la Policía Nacional en Bogotá. Posteriormente, llegó a un lugar no revelado en San Diego a las 4:30 de la tarde, acompañado por agentes de la DEA y el FBI.

Alias 'Araña' fue extraditado a Estados Unidos Foto: suministrada

El proceso de alias 'Araña'

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El caso contra Rojas se remonta a 2025. El 12 de febrero de ese año fue detenido en Colombia a partir de una notificación roja de Interpol relacionada con delitos de narcotráfico.

Posteriormente, el 7 de marzo de 2025, un gran jurado federal del Distrito Sur de California presentó una acusación de dos cargos en su contra por la presunta participación en una conspiración internacional para distribuir cocaína y por narcoterrorismo.

En octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó por unanimidad su extradición. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que el proceso fue suspendido posteriormente mientras Rojas participaba en una nueva ronda de conversaciones de paz entre grupos armados y el Gobierno colombiano.

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El 26 de agosto de 2026 se ordenó continuar con la extradición. Un mes después, Rojas fue entregado a funcionarios estadounidenses en una base aérea de la Policía Nacional en Bogotá y trasladado posteriormente a San Diego.

Según el Departamento de Justicia, Rojas había sido portavoz y líder de Comandos de la Frontera, organización que, de acuerdo con la investigación estadounidense, estaría vinculada con el cultivo y producción de cocaína en el suroeste de Colombia. Las autoridades también sostienen que la organización ejercía control territorial mediante las armas y la violencia.

El comunicado señala, además, que Rojas había pertenecido a las FARC y que firmó el Acuerdo de Paz de 2016, antes de retomar las armas. En declaraciones públicas, él mismo describió a Comandos de la Frontera como parte de la Segunda Marquetalia.

