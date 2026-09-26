Canciller Bula cerró agenda en Nueva York con reuniones de cooperación sobre energía y seguridad

El canciller Omar Bula cerró su agenda en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con una jornada marcada por reuniones bilaterales y de cooperación internacional. Entre los principales asuntos abordados estuvieron la reactivación del proyecto de interconexión energética entre Colombia y Panamá, la cooperación con Australia para enfrentar el crimen transnacional y las rutas del narcotráfico, y el fortalecimiento de la colaboración humanitaria con Naciones Unidas tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Durante el balance de su quinto y último día en Nueva York, Bula calificó la semana como intensa y destacó las múltiples reuniones sostenidas con organismos multilaterales y diferentes países. Según explicó, estos encuentros hacen parte de una estrategia para reposicionar a Colombia en el escenario internacional y fortalecer sus relaciones bilaterales. El canciller aseguró que ha recibido comentarios positivos de diferentes representaciones diplomáticas sobre la nueva manera de trabajar de la diplomacia colombiana.

Uno de los encuentros centrales de la jornada fue con Panamá. Además de abordar asuntos relacionados con la frontera que ambos países comparten en el Darién, las delegaciones hablaron sobre la reactivación de un proyecto de interconexión energética que permitiría compartir recursos provenientes de energías renovables. Bula explicó que Panamá y Colombia cuentan con avances importantes en esta materia y que el objetivo es aprovechar la cooperación entre los dos países para complementar sus redes energéticas. El proyecto, según el canciller, permaneció congelado durante los últimos años, pero ahora fue reactivado y se espera que antes de finalizar el año exista una hoja de ruta concreta para avanzar.

Canciller Omar Bula Foto: cortesía a Blu Radio

En la reunión también se abordó la importancia de mantener la neutralidad del Canal de Panamá, debido a su papel estratégico para el tránsito de mercancías, recursos energéticos, petróleo, gas y tráfico marítimo internacional. Bula manifestó que Colombia acompañará a Panamá en la búsqueda de un régimen que facilite el tránsito marítimo sin restricciones a través de esta vía, considerada de importancia tanto para América Latina como para el resto del mundo.

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Otro de los encuentros destacados fue con la canciller de Australia. En esta reunión, los funcionarios abordaron la problemática del crimen transnacional organizado y el tráfico de drogas hacia diferentes regiones. Bula señaló que algunas islas del Pacífico están siendo utilizadas como puntos de tránsito de drogas que salen de Colombia y advirtió sobre la expansión de estas redes hacia Asia. El canciller sostuvo que Colombia debe trabajar con otros países para evitar que este fenómeno continúe extendiéndose y afirmó que el Gobierno está decidido a combatir la criminalidad que afecta al país.

Finalmente, Bula destacó su encuentro con Tom Fletcher, en el que agradeció la respuesta del sistema de Naciones Unidas frente al terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con el canciller, Naciones Unidas reconoció la reacción del Gobierno colombiano para atender las necesidades de las personas afectadas y ofreció mantener la colaboración para mejorar la preparación ante futuras emergencias. El objetivo, explicó, es hacer más eficiente y concreta la atención a los damnificados y a las personas afectadas por este tipo de situaciones.

Al hacer un balance general, el canciller calificó la semana como productiva y aseguró que los compromisos adquiridos durante la agenda internacional tendrán continuidad. Bula afirmó que la intención del Gobierno es pasar de una diplomacia declarativa a una diplomacia de acción y de resultados, con un enfoque más pragmático en las relaciones de Colombia con otras naciones y organismos internacionales.