Ley aclara si se puede tender ropa en el balcón: norma es estricta

Tender la ropa en el balcón puede parecer una práctica cotidiana en muchos lugares. Sin embargo, en edificios y conjuntos residenciales esta conducta puede estar regulada por las normas de cada copropiedad.

En Colombia, la Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal, establece una serie de reglas generales de convivencia, pero no prohíbe expresamente colgar prendas en balcones o ventanas.

La posibilidad de hacerlo depende, en buena medida, del reglamento de propiedad horizontal de cada edificio o conjunto. Debido a esto, pueden establecerse condiciones para el uso de los espacios privados y restricciones relacionadas con comportamientos que puedan afectar la convivencia de los habitantes.

Conjunto residencial. Foto: Ministerio de Vivienda.

¿Qué dice la Ley 675 sobre colgar la ropa en el balcón?

El artículo 18 de la Ley 675 establece que los propietarios deben utilizar sus bienes privados de acuerdo con su naturaleza, destinación y con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal.

También señala que deben abstenerse de realizar actos que comprometan la seguridad o solidez del edificio, así como aquellos que generen ruidos, molestias o que perturben la tranquilidad de los propietarios u ocupantes.

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Debido a ello, la ley no señala una prohibición específica sobre tender la ropa en un balcón, sino que la regulación puede variar de acuerdo con las disposiciones adoptadas por cada copropiedad.

Según lo establecido en la Ley 675, las obligaciones no pecuniarias previstas en la ley o en el reglamento pueden dar lugar a sanciones, siempre y cuando se respete el procedimiento correspondiente.

¿De cuánto puede ser la multa por colgar la ropa?

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El artículo 59 establece que las multas por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias pueden ser sucesivas mientras continúe la conducta. Cada multa no puede superar el equivalente a dos veces las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor y, en total, no puede superar diez veces ese valor.

Esto no significa que exista una multa nacional específica por tender ropa. El monto dependerá del reglamento de la copropiedad y del procedimiento aplicado.

Además, cualquier sanción debe respetar el debido proceso, el derecho de defensa, la contradicción y la impugnación. Por ello, antes de asumir que está prohibido o permitido, conviene revisar el reglamento de propiedad horizontal del edificio o conjunto.

