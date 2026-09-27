Noboa destaca trabajo con De La Espriella por captura de familiares de alias Fito: "así se trabaja"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, destacó este domingo el trabajo conjunto "y con resultados" con Colombia, país donde fueron detenidas la esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la banda criminal Los Choneros, la más antigua de Ecuador, y quien en 2025 se convirtió en el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos.

"Así se trabaja, Abelardo (De La Espriella): juntos y con resultados. Las capturamos en Colombia y enfrentarán a la justicia en Ecuador", escribió Noboa en X en un mensaje adjunto al del presidente de Colombia en el que anunció la captura de las dos mujeres.

Noboa agregó que las mujeres "están llamadas a juicio por lavado de activos para Los Choneros. El dinero que compra armas, paga sicarios y sostiene extorsiones. Es la estructura con la que aterrorizan a las familias ecuatorianas".

Agregó que las detenidas regresan a su país "a responder a los ecuatorianos".



Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta, esposa e hija de alias Fito, respectivamente, fueron capturadas en Sabana de Torres, cerca a Bucaramanga, por la Policía Nacional de Ecuador, junto al FBI, el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía y Fuerzas Armadas de Colombia, según el ministro del Interior, John Reimberg.

En un video en redes sociales, Reimberg dijo que las detenidas registran procesos relacionados con delincuencia organizada, asociación ilícita y lavado de activos. "Creyeron que cruzar la frontera les garantizaría impunidad. Se equivocaron, las encontramos en Colombia y las pusimos a disposición de la Justicia", comentó al avanzar que las dos mujeres serán recluidas en la cárcel de La Roca, de Ecuador.

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El ministro agradeció a De La Espriella por "tener a las fuerzas listas para trabajar en conjunto con Ecuador en esta lucha que llevamos contra el crimen organizado", dijo.

Tras ser recapturado en un búnker subterráneo en la provincia costera de Manabí, Fito se convirtió en julio de 2025 en el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos, donde está imputado por presunto narcotráfico y contrabando de armas de fuego.

Los Choneros es una de las bandas criminales catalogadas como "terroristas" por el Gobierno de Daniel Noboa, en el marco de la "guerra" que declaró en 2024 a estos grupos, a quienes se les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino.

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Estados Unidos y Argentina también han declarado a Los Choneros y a su rival más poderoso en Ecuador, Los Lobos, como "organizaciones terroristas".