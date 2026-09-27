Capturadas esposa e hija de alias ‘Fito’, cabecilla de ‘Los Choneros’.

Se trata de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, cabecilla de la banda criminal Los Choneros de Ecuador.

Estas mujeres fueron capturadas en el municipio de Sabana de Torres, Santander, durante un operativo conjunto entre autoridades de ambos países y el FBI, luego de que las autoridades atendieran una notificación roja de Interpol contra las dos mujeres, quienes son requeridas por la justicia ecuatoriana.

Según información entregada por las autoridades ecuatorianas, Peñarrieta y Macías eran consideradas objetivos de alto valor y están vinculadas a una investigación por presunto lavado de activos relacionada con el supuesto uso de empresas para ocultar recursos de la estructura criminal asociada a ‘Fito’.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. En la publicación señaló que las detenidas son familiares de ‘Fito’, quien fue líder de Los Choneros, organización criminal ecuatoriana. Además, aseguró que las enviará a Ecuador para que continúen allí el proceso judicial.



“Se las voy a enviar con gusto a mi buen amigo, el presidente Daniel Noboa, para que respondan ante la justicia ecuatoriana”, afirmó el mandatario.

En el operativo participaron la Policía Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia, junto con autoridades ecuatorianas y el FBI.

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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, también confirmó la captura y señaló que el procedimiento fue resultado de la coordinación entre las instituciones de ambos países.

“Los buscamos, los encontramos y los traemos para que paguen por el daño que han hecho”, aseveró el ministro ecuatoriano.

Las dos mujeres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras avanza el proceso de cooperación judicial entre Colombia y Ecuador.

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El presidente De La Espriella finalizó su mensaje asegurando que Colombia no será “refugio para las finanzas del crimen transnacional”.