Las denuncias que llevaron a la cárcel a Daniel Duque por acoso contra 21 personas en Antioquia

Daniel Felipe Duque Duque fue judicializado y enviado a la cárcel, señalado por la Fiscalía de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en Sabaneta y Envigado, Antioquia.

De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. Los casos llegaron inicialmente al Concejo de Medellín y posteriormente fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, que recopiló las denuncias y otros elementos materiales probatorios dentro de la investigación.

Una de las denunciantes relató que desconocía el motivo por el que Duque la hostigaba y señaló que recibió amenazas relacionadas con su imagen y con la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial para manipular fotografías.

En su denuncia quedó registrado:“Desconozco el motivo por el cual este señor me hostiga". Es de destacar que entre sus mensajes dice: "Te voy a pegar una difamación que te vas a querer suicidar. Si no le gusta mi amor, mire a ver cómo arreglamos, pero la imagen suya se la acabo porque se la acabo".



"A un amigo le escribe que yo estaba buena para meterme un cuchillo y amenazó con manipular mis fotos con IA y quedar desnuda para luego publicarlas”.

Otra de las denuncias describe un presunto acoso a través de Instagram. La mujer aseguró que, después de una publicación en la que fue etiquetada, comenzaron los contactos y amenazas desde diferentes cuentas.

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“Sube una foto vía Instagram etiquetando mi usuario, al subir la foto empiezan los acosos de Daniel Duque también por la misma vía, creando hasta 10 cuentas diferentes haciendo amenazas”, señaló. Según su relato, los mensajes incluían amenazas de muerte y afirmaciones de que ella y sus amigos tendrían que pagar por lo que el señalado habría sufrido.

La denunciante también aseguró que el acoso se prolongó durante seis años y que el hombre habría contactado a personas cercanas para preguntar por ella y continuar con las amenazas.

En otro caso, una mujer denunció que Duque habría creado perfiles falsos para seguirla y contactarla, además de utilizar fotografías suyas y compartir su número telefónico en espacios de contenido sexual.

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“Ha creado perfiles falsos para seguirme y contactarme en Instagram, ha robado mis fotografías y las ha publicado en grupos y espacios de contenido sexual, ha compartido mi número de teléfono en ese tipo de sitios, ha utilizado mi imagen sin mi consentimiento, me ha insultado y, en repetidas ocasiones, me ha enviado amenazas de muerte”, afirmó.

La mujer también señaló que los contactos se habrían extendido a Facebook, TikTok y WhatsApp, incluido el número de su empresa, situación que, según su denuncia, afectó su actividad profesional como psicóloga.

El concejal de Medellín Andrés Tobón Villada destacó la actuación de la Fiscalía después de que su equipo jurídico recibiera y acompañara las denuncias de varias personas que reportaron presuntos episodios de persecución, acoso y hostigamiento.

“Recibimos una denuncia por parte de una joven en Sabaneta que venía siendo acosada de manera sistemática por parte de un sujeto que la llamaba al celular, que le escribía por redes sociales, que se inventaba cuentas ficticias solamente con la intención de acosarla permanentemente”, afirmó Tobón.

El concejal agregó que la denunciante encontró que había aproximadamente otras 20 mujeres que también habían reportado situaciones de acoso y que, a partir de ese acompañamiento, el equipo jurídico pudo establecer contacto con la Fiscalía.