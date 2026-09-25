Capturan a tres hombres con fines de extradición por tráfico de cocaína desde Santa Marta

La Fiscalía hizo efectivas las órdenes de captura con fines de extradición contra tres hombres señalados de integrar una organización dedicada al tráfico de cocaína desde Santa Marta, Magdalena, hacia Centroamérica y con destino final a Estados Unidos.

Los capturados son César Augusto Hernández Mozo, Esneider Enrique Hernández Dimas y Víctor Alfonso Herrera de la Asunción, quienes son requeridos por autoridades judiciales del Distrito Este de Texas.

De acuerdo con la investigación, los tres hombres habrían participado en el envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína ocultos en embarcaciones que salían del puerto de Santa Marta con destino a República Dominicana, desde donde posteriormente serían transportados hacia territorio estadounidense.

La Fiscalía señala que la organización habría utilizado la infraestructura portuaria de Santa Marta para introducir y ocultar los cargamentos de estupefacientes en los buques. La investigación también establece presuntos vínculos y acciones coordinadas con integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estructura con presencia en la región.



Según la hipótesis investigativa, los tres requeridos habrían tenido diferentes funciones dentro de las actividades relacionadas con el envío de la droga.

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Hernández Mozo sería el encargado de coordinar con integrantes del Frente Libardo Vergel, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, la salida de los estupefacientes del país.

Por su parte, Hernández Dimas habría participado en la contaminación de las embarcaciones mediante modalidades conocidas como ‘micos’ y mediante la utilización de caletas ubicadas en los cuartos de máquinas de los buques.

Herrera de la Asunción, de acuerdo con la investigación, tendría a su cargo labores logísticas relacionadas con el transporte de la droga hasta el puerto marítimo de Santa Marta.

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La investigación señala que los requeridos habrían mantenido vínculos con el Frente Libardo Vergel, estructura a la que la Fiscalía atribuye presencia en la región y con la que presuntamente se habrían coordinado actividades para facilitar la salida de los cargamentos de cocaína.

Los tres capturados quedaron a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, dependencia que continuará con los trámitescorrespondientes a las solicitudes de extradición formuladas por las autoridades judiciales de Estados Unidos.