Ya fue extraditado alias 'Araña', jefe de los Comandos de Frontera, a Estados Unidos

Ya fue extraditado a Estados Unidos Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera. A las 10:39 de la mañana de este viernes 25 de septiembre despegó desde el Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el avión Falcón 2.000 chárter que lo lleva a territorio estadounidense.

Con el despegue de la aeronave terminó un operativo que comenzó desde la noche del jueves en Bogotá y que incluyó su salida de la cárcel La Picota, un traslado bajo fuertes medidas de seguridad hasta CATAM, un primer vuelo hacia Barranquilla y, finalmente, su entrega judicial a las autoridades de Estados Unidos.

Antes de abandonar territorio colombiano, Interpol realizó en Malambo la entrega formal de ‘Araña’ a personal de los US Marshals y la DEA, que desde ese momento asumió su custodia. El procedimiento contó con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella, quien estuvo al frente del protocolo entre las autoridades colombianas y estadounidenses.

Avión en el que fue extraditado alias 'Araña' hacia Estados Unidos.

Para concretar la extradición fue utilizado un Falcón 2.000 chárter. La aeronave había realizado inicialmente el trayecto desde CATAM, en Bogotá, hasta Barranquilla, donde se completaron los procedimientos judiciales, migratorios y de seguridad antes de autorizar su salida definitiva del país.



El operativo había comenzado sobre las 8:30 de la noche del jueves, cuando un grupo especializado de la Policía Antiterrorista e Interpol asumió la custodia de Rojas en la cárcel La Picota. Desde allí fue trasladado hasta la base militar de CATAM bajo un amplio dispositivo de seguridad.

Posteriormente fue embarcado en la aeronave con destino al Atlántico. Una vez en Malambo, se desarrolló el protocolo de entrega entre los dos países y ‘Araña’ quedó oficialmente bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Finalmente, a las 10:39 de la mañana, el Falcón 2.000 despegó de Malambo rumbo a Estados Unidos, concretando la extradición del señalado máximo cabecilla de los Comandos de Frontera.

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Geovany Andrés Rojas es requerido por una corte federal estadounidense para responder por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. Su salida del país se produjo después de que el Gobierno colombiano autorizara formalmente su extradición y se completaran los trámites judiciales correspondientes.