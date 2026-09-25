En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Racionamiento de gas
Papa en Francia
Reunión Xi Jinping Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / A la cárcel exjuez de Sasaima,Cundinamarca, señalado de integrar red de corrupción judicial

A la cárcel exjuez de Sasaima,Cundinamarca, señalado de integrar red de corrupción judicial

La investigación señala que en este entramado estarían involucrados notarios, jueces, servidores públicos y particulares, quienes presuntamente habrían creado títulos ejecutivos para impulsar procesos relacionados con rentas vitalicias en ciudades diferentes a aquellas donde residían los demandantes y demandados.

A la cárcel exjuez de Sasaima,Cundinamarca, señalado de integrar red de corrupción judicial
Guillermo Hernán Burgos Rodríguez.
Crédito: Fiscalía General de la Nación.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

La Fiscalía General de la Nación identificó actuaciones que, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, evidenciarían un esquema de corrupción judicial en el que se habrían promovido demandas ante despachos que no tenían competencia territorial, con el propósito de obtener embargos sobre mesadas pensionales y posteriormente disponer de los recursos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La investigación señala que en este entramado estarían involucrados notarios, jueces, servidores públicos y particulares, quienes presuntamente habrían creado títulos ejecutivos para impulsar procesos relacionados con rentas vitalicias en ciudades diferentes a aquellas donde residían los demandantes y demandados.

Últimas noticias

301690_BLU Radio. Tatiana Cabello / Foto: tatacabello.com
Primicia
Judicial

Juzgado absuelve a dos excolaboradores de Tatiana Cabello señalados por cobros en su UTL

A la cárcel Daniel Duque, señalado de acosar, amenazar y suplantar a 21 ciudadanos en Antioquia
Judicial

A la cárcel Daniel Duque, señalado de acosar, amenazar y suplantar a 21 ciudadanos en Antioquia

Entre los señalados figura Guillermo Hernán Burgos Rodríguez, exjuez de Sasaima, Cundinamarca. Según la Fiscalía, entre 2020 y 2025, el despacho que estaba a su cargo conoció 1.660 procesos relacionados con la modalidad que es objeto de investigación.

La Fiscalía sostiene que Burgos Rodríguez, mientras ejercía como juez, habría admitido pretensiones pese a carecer de competencia territorial y habría ordenado retenciones sobre mesadas pensionales, además de adoptar otras decisiones encaminadas a mantener los recursos bajo custodia del juzgado.

De los procesos conocidos por ese despacho, en 21 casos las decisiones habrían generado embargos de hasta el 50 por ciento de las pensiones, por lo cual más de 1.150 millones de pesos habrían sido captados.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Otro de los hechos incorporados al expediente corresponde al caso de una mujer de 82 años, residente en Valledupar, Cesar, quien atravesaba dificultades económicas. Según la Fiscalía, en 2022 se habrían aprovechado de esa situación para obtener mediante engaños su firma en documentos en blanco, que posteriormente fueron utilizados para promover una demanda ejecutiva.

Publicidad

Como consecuencia de ese proceso, a la mujer le habrían retirado 63 millones de pesos, de acuerdo con la investigación.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Burgos Rodríguez los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, peculado por apropiación y abuso de la condición de inferioridad.

Relacionados

Fiscalía General de la Nación

Corrupción

Cundinamarca

Publicidad

Publicidad

Publicidad