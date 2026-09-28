"Paz total no fue exitosa": fiscal general revela dificultades contra criminales en Gobierno Petro

Tras casi dos años y medio al frente de la Fiscalía General de la Nación, Luz Adriana Camargo rompió su silencio en una entrevista concedida a Noticias Caracol, con Juan Roberto Vargas.

En el diálogo, la alta funcionaria presentó un balance de sus actuaciones frente a los principales escándalos de corrupción e investigaciones del país, defendió la autonomía de su gestión y evaluó de manera crítica los resultados del modelo de "Paz Total".

El balance de la 'Paz Total': "Definitivamente no lo fue"

Al evaluar si esta estrategia logró sus objetivos frente al accionar de grupos armados ilegales, Camargo fue contundente: "En concepto mío esa paz total [tuvo] dificultades para que fuese exitosa y no lo fue definitivamente no lo fue".

La Fiscal General detalló que el modelo enfrentó serias fallas de diseño y ejecución, empezando por la falta de estructura en los diálogos regionales: "Lo primero que yo creo es que haber planteado un modelo de diálogos regionales demandaba una gran capacidad de planeación que yo la veo ausente porque eso significa tener muchos diálogos abiertos simultáneamente".



Asimismo, enfatizó que se entablaron negociaciones con mandos medios en lugar de voceros con capacidad de mando real, sumado a "una falta de voluntad real de los actores criminales de querer llegar a acuerdos serios de paz".

Luz Adriana Camargo y Gustavo Petro // Foto: AFP

Camargo confirmó que el marco normativo de las mesas de diálogo impidió en su momento hacer efectivas las órdenes de captura contra representantes de dichas organizaciones armadas. No obstante, señaló que la Fiscalía ha reactivado la operatividad judicial, logrando ejecutar 1.375 órdenes de captura por crimen organizado y 4.900 por seguridad territorial en lo corrido de 2026.

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Entre los procesados figura alias 'Calarcá', a quien se le imputaron delitos cometidos mientras participaba en los diálogos de paz. Asimismo, aclaró que los beneficios del proceso jamás cobijaron requerimientos internacionales: "Nunca operó ninguna persona con ninguna persona que tuviera orden de captura con fines de extradición tuvo suspendida la orden de captura con fines de extradición ninguna".

Una "Fiscalía sin agenda" frente a la polarización

Ante las críticas procedentes de diversos sectores políticos, Camargo reafirmó el principio de independencia con el que asumió el cargo. Al recordar su compromiso inicial, "mire mi gestión va a ser al frente de la fiscalía no para perseguir a nadie ni para ayudar a nadie"—, la funcionaria aseveró que ha mantenido esa premisa de manera estricta.

"Nuestra fiscalía es una fiscalía sin agenda y eso nos ha generado un ataques de lado y lado porque no pueden ubicarnos finalmente de qué lado [estamos]", expresó Camargo, citando como ejemplos las actuaciones en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) e investigaciones que involucran a distintas corrientes políticas

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Sobre la labor del organismo, añadió: "En la fiscalía es muy difícil hacer amigos nosotros no venimos acá a ser amigos es una labor donde hay que perseguir un lado y otro allí donde haya delitos sin agenda política".

Avances en procesos de impacto nacional y relaciones de gobierno

Durante la conversación, la Fiscal General se refirió a expedientes de alta relevancia pública. En el caso UNGRD, destacó la compulsación de copias ante la Corte Suprema contra 33 congresistas. Respecto a la salida del país de exfuncionarios vinculados a investigaciones, como Carlos Ramón González, sostuvo que "los casos están listos cuando están listos y no antes".

En relación con el proceso contra Nicolás Petro, aclaró que la Fiscalía actúa exclusivamente como parte litigante dentro de las audiencias preparatorias conducidas por el juez competente, desmintiendo cualquier tipo de interferencia o presión interna.

Respecto a solicitudes de extradición como la de Diego Marín (alias 'Papá Pitufo'), explicó que, aunque la entrega fue concedida por los tribunales de España y Portugal, el trámite se encuentra detenido a la espera de la resolución de una solicitud de asilo en Portugal.

Finalmente, al contrastar el trabajo con la administración anterior y el gobierno actual encabezado por Abelardo de la Espriella, Camargo señaló que con el gobierno saliente existieron "muchas dificultades en el diálogo en las formas", mientras que con las actuales autoridades sostiene un "buen relacionamiento" institucional.