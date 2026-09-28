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Blu Radio  / Judicial  / Condenan a 11 integrantes del ELN por reclutamiento de 60 menores de edad

Condenan a 11 integrantes del ELN por reclutamiento de 60 menores de edad

La investigación también estableció que algunas niñas fueron sometidas por cabecillas de la organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos. Para la Fiscalía, estas situaciones afectaron el desarrollo y las condiciones de vida de las víctimas durante su niñez y adolescencia.

ELN.
ELN.
Suministrada.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Un juez penal especializado de Antioquia condenó a 11 integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el reclutamiento ilícito de 60 niños, niñas y adolescentes, en hechos ocurridos entre 2004 y 2018 en Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las víctimas tenían entre 8 y 17 años y algunas fueron incorporadas a las filas de esa organización mediante falsas promesas, amenazas y violencia física. Entre los menores reclutados había integrantes de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Tres de ellos murieron mientras permanecían en las filas del ELN.

Reclutamiento de menores
Reclutamiento de menores
Foto de Procuraduría modificada con inteligencia artificial

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La Fiscalía señaló que, una vez vinculados a la organización, los menores fueron obligados a realizar diferentes labores, como prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y ejecutar trabajos pesados. Otros fueron utilizados como radistas y participaron en combates, cobros de extorsiones e instalación de explosivos.

Durante el juicio oral, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó las pruebas recopiladas sobre los hechos. El material permitió acreditar, de acuerdo con la Fiscalía, castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual contra los menores.

La investigación también estableció que algunas niñas fueron sometidas por cabecillas de la organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos. Para la Fiscalía, estas situaciones afectaron el desarrollo y las condiciones de vida de las víctimas durante su niñez y adolescencia.

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Por estos hechos, el juez condenó a los integrantes del Comando Central del ELN (COCE) Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’, a 20 años y 4 meses de prisión por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito.

Reclutamiento de menores
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Foto: AFP, referencia

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También fueron condenados Emilcen Oviedo Sierra, alias ‘Martha’ o ‘La Abuela’, a 14 años y 2 meses; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias ‘Jairo’, a 12 años y 8 meses; y Levis Dairon Polo Regino, alias ‘Cholo’, e Isaac Tuberquia Arias, alias ‘Bernardo’, a 11 años y 10 meses de prisión.

Los jefes del Frente de Guerra Darío de Jesús Castro, Sunilda del Carmen Hoyos Gil, alias ‘Yeimi’; Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias ‘Nelson’; y William Alexander Zapata Mora, alias ‘Patacón’, recibieron penas de 11 años y 8 meses de prisión.

Los 11 condenados fueron declarados personas ausentes durante el proceso. El fallo de primera instancia ordenó librar órdenes de captura y solicitar ante Interpol el trámite de las respectivas notificaciones rojas, con el propósito de hacer efectivas las penas una vez la decisión quede en firme. La sentencia fue apelada.

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