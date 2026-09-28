Maletas llenas de dólares: los videos de la hija de alias 'Fito', capturada en Colombia

La captura de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Yamilet Macías, esposa e hija del peligroso narcotraficante alias Fito, máximo cabecilla de la estructura criminal Los Choneros, marca un hito en la cooperación judicial entre Colombia y Ecuador. Las dos mujeres, sobre quienes pesaba una circular roja de Interpol, fueron localizadas en el municipio de Sabana de Torres, Santander, en una operación coordinada entre las fuerzas de seguridad de ambos países y el respaldo de Estados Unidos.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, confirmó en diálogo con Mañanas Blu que el proceso de traslado hacia territorio ecuatoriano avanza con agilidad. Se espera que en un plazo máximo de dos días las detenidas sean puestas a disposición de la justicia ecuatoriana, donde serán recluidas en la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil.

Los cargos contra el núcleo familiar de alias Fito

El caso que vincula a las dos mujeres es conocido en Ecuador como Blanqueo Fito, una investigación detallada sobre el manejo de las finanzas de la estructura criminal. Según el ministro Reimberg, las capturadas no solo eran parte del entorno cercano del capo, sino piezas clave en la gestión de recursos ilícitos.

Sobre el material probatorio, el funcionario fue enfático al señalar que existen registros que vinculan directamente a las mujeres con el flujo de capitales del narcotráfico. Según el ministro, han circulado fotos y videos en redes sociales donde se les veía con maletas abiertas llenas de dólares, fondos que utilizaban para sufragar su vida en la clandestinidad.



Ellas son parte de quienes manejaban las finanzas de la estructura de Los Choneros, sostuvo Reimberg, agregando que las autoridades ecuatorianas ya han procedido con la incautación de compañías fachada utilizadas para el lavado de dinero y la posterior inyección de estos recursos al sistema financiero formal. Por estos delitos, las procesadas podrían enfrentar penas superiores a los 15 años de cárcel, según las estimaciones preliminares del gobierno ecuatoriano.

¿Por qué familiares de Fito terminaron en Colombia?

De acuerdo con el Gobierno de Ecuador, las mujeres vivían en Colombia bajo identidades falsas, buscando un refugio que consideraban seguro. El ministro del Interior ecuatoriano afirmó que alias Fito siempre buscó un país amigo para esconder a su familia, señalando directamente una presunta permisividad durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

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Ellas estaban viviendo allá, tenían nuevas identidades, estaban viviendo fruto del dinero del narcotráfico y de lo que se dedica pues la estructura de Los Choneros, explicó el funcionario. Para las autoridades ecuatorianas, la elección de Colombia como destino no fue casual, sino el resultado de una percepción de cercanía política que, según el ministro, permitió a varios cabecillas del narcotráfico buscar protección durante el mandato anterior.

📍 Durante gobiernos los cr1minales mostraron su poder a presidentes débiles que llegaron hasta a pactar con los líderes de los choneros, hoy, el gobierno de Daniel Noboa junto al de Colombia capturan a la hija de Fito, Michelle Macías. pic.twitter.com/mrSTxPCi7f — Politics Ec (@politicsecu) September 28, 2026

El hallazgo de las mujeres en Sabana de Torres no es menor, pues dicha zona de Santander ha sido escenario de operaciones de grupos como el Clan del Golfo y otras estructuras criminales. Para el gobierno ecuatoriano, el hecho de que se encontraran en áreas con presencia de estos grupos sugiere posibles redes de apoyo o protección por parte de organizaciones irregulares colombianas.

La captura se da en un momento de estrecha colaboración entre el actual gobierno colombiano y la administración de Daniel Noboa. El ministro Reimberg destacó la disposición del gobierno colombiano para limpiar la región de estos grupos criminales, asegurando que la detención de la esposa e hija de alias Fito es solo el inicio de una serie de objetivos de alto valor que se encuentran escondidos en Colombia.

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"No solamente es el caso de la hija y la esposa de Fito, sino son muchos más que hay. Son criminales que han sido encontrados con nuevas identidades y eso se dio durante el gobierno de Petro, que buscaron protección, que buscaron tener sus vidas allá y que buscaron manejar sus finanzas criminales desde allá", sentenció el jefe de la cartera del Interior de Ecuador.