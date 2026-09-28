En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiscal Luz Adriana Camargo
SpaceX
FMI
Ecopetrol
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía afecta 42 bienes por más de $44.900 millones que estarían vinculados al ‘Clan Herrera’

Fiscalía afecta 42 bienes por más de $44.900 millones que estarían vinculados al ‘Clan Herrera’

Entre los activos afectados se encuentran inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad. En Bogotá, las medidas recayeron sobre un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales.

Bienes ocupados que estarían vinculados al ‘Clan Herrera’.
Bienes ocupados que estarían vinculados al ‘Clan Herrera’. Foto suministrada.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 42 bienes avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos, que estarían vinculados al denominado ‘Clan Herrera’, uno de los presuntos grupos de testaferros que habría estado al servicio del extinto narcotraficante del Cartel de Cali, Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Los activos, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, habrían permanecido ocultos durante varios años mediante operaciones relacionadas con diferentes sectores de la economía.

Bienes ocupados por la Fiscalía que estarían vinculados al ‘Clan Herrera’.
Bienes ocupados por la Fiscalía que estarían vinculados al ‘Clan Herrera’. Foto suministrada.

Últimas noticias

FOTO CAPTURA FAMILIAS ALIAS FITO.jpg
Judicial

Maletas llenas de dólares: los videos de la hija de alias 'Fito', capturada en Colombia

ELN.
Judicial

Condenan a 11 integrantes del ELN por reclutamiento de 60 menores de edad

Según la Fiscalía, para ocultar, transformar y administrar estos bienes, darles apariencia de legalidad y evadir el control de las autoridades, habrían sido utilizadas personas y empresas de los sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar.

En consecuencia, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre los 42 activos identificados.

Las propiedades fueron ocupadas durante diligencias realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en Bogotá, Cali, Jamundí y Tuluá, en el Valle del Cauca, y Sonsón, en Antioquia.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Entre los activos afectados se encuentran inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad. En Bogotá, las medidas recayeron sobre un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales.

Bienes ocupados por más de $44.900 millones que estarían vinculados al ‘Clan Herrera’.
Bienes ocupados por más de $44.900 millones que estarían vinculados al ‘Clan Herrera’. Foto suministrada.

Publicidad

En Cali fueron afectados dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio. En Jamundí, las autoridades ocuparon un inmueble urbano de cuatro pisos, donde funcionaba un hotel, y un lote.

En Tuluá, la medida fue aplicada sobre un terreno, mientras que en Sonsón, Antioquia, fueron afectados siete predios que conforman la hacienda La Porcelana, con una extensión de 1.083 hectáreas.

Relacionados

Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad