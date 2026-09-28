Estados Unidos revocó visas a senadora Martha Peralta y Euclides Torres

Estados Unidos revocó las visas a la senadora Martha Peralta, afín al expresidente Gustavo Petro y al contratista Euclides Torres así como la de varios de los familiares de ambos, tras considerar que “atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”.

La decisión hace parte de un paquete de restricciones anunciadas por el Departamento de Estado contra ciudadanos de cuatro países latinoamericanos quienes ya no podrán ingresar libremente a dicho país.

“Hoy, el Departamento de Estado está tomando medidas para cumplir con los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio contra la corrupción y el narcotráfico, compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de los líderes de la iniciativa Escudo de las Américas del 22 de septiembre”, informó la administración de Donald Trump.

Senadora Martha Peralta. Foto: Senado.

A continuación, enumeran la lista de colombianos incluidos en esta restricción con la siguiente reseña.



Euclides Antonio Torres Romero, empresario privado propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública.

Martha Isabel Peralta Epieyú, senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

“Atentar contra un Gobierno democráticamente elegido constituye una amenaza para la seguridad y el estado de derecho en las Américas y no será tolerado. Este es un mecanismo permanente que permite a Estados Unidos actuar con rapidez, en coordinación con sus socios, a medida que se acumulan pruebas”, agregó el Departamento de Estado.