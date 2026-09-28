Estas son las sanciones que tendrían que pagar quienes pongan en riesgo la vida de los ciclistas

En respuesta a las preocupantes cifras de accidentalidad en las carreteras del país, se sancionó la primera Ley de la República que fija sanciones tangibles y penas directas para proteger a los ciclistas y peatones en las vías.

La iniciativa modifica el Código Nacional de Tránsito para concientizar a los conductores de vehículos automotores sobre la vulnerabilidad de los usuarios de bicicletas.

En entrevista con Blu Radio, el impulsor de la iniciativa, el representante a la Cámara Héctor Chaparro, detalló el endurecimiento de los castigos para quienes pongan en riesgo la vida de los ciclistas al no mantener el margen reglamentario de adelantamiento.

Sanciones severas por no respetar el espacio de 1,5 metros

El pilar fundamental de la nueva normativa radica en la tipificación de sanciones específicas, cuando la imprudencia al volante derive en accidentes graves o fatales.

Al respecto, el representante Chaparro precisó los alcances del articulado sancionado:

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"Esta es la primera ley que establece sanciones y medidas tangibles para proteger a los ciclistas. Logramos modificar el Código Nacional de Tránsito y establecer que cuando un conductor no respete la distancia mínima de 1.5 metros y esta conducta cause lesiones o cause la muerte del ciclista, el conductor podrá ser sancionado con una suspensión de la licencia de conducción hasta por 10 años y con una multa de hasta 30 salarios mínimos legales".

Cifras alarmantes e inclusión en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT)

La aprobación de esta herramienta legal responde a un panorama crítico de siniestralidad vial registrado en el último año. Según datos revelados por el congresista, entre julio de 2025 y julio de 2026 se registraron cerca de 3.900 accidentes contra ciclistas, y solo en lo corrido de 2026 han fallecido 196 ciclistas en las vías colombianas (12 víctimas más en comparación con el mismo periodo del año anterior).

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Para frenar esta tendencia, la ley obliga a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a incorporar partidas e infraestructura específica dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los planes de seguridad vial. Además, dispone la participación obligatoria de un representante de los ciclistas y peatones en los consejos de seguridad vial.

El representante Chaparro enfatizó la urgencia de estas medidas preventivas:

"Entre julio del 2025 y julio del 2026 van aproximadamente un total de 3.900 casos de accidentes contra ciclistas, lo cual es una cifra alarmante. Solo en el 2026 llevamos un total de 196 ciclistas que han perdido la vida en nuestro país, 12 más que el mismo periodo para el año 2025. Y esto es lo que nos ha estado impulsando a sacar este proyecto de ley adelante".

Pedagogía y corresponsabilidad para los ciclistas

Adicionalmente, la ley promueve un enfoque de corresponsabilidad ciudadana, recordando que los usuarios de bicicletas también deben acatar las normas de tránsito, respetar los semáforos y los cruces, así como abstenerse de usar dispositivos móviles u otros distractores mientras transitan por vías de alto tráfico.

Sobre este aspecto pedagógico y de autocuidado, el legislador puntualizó:

"Se trata de cuidarnos los unos a los otros. Nadie quiere salir de su casa montando bicicleta y no volver, ni mucho menos nadie quiere salir en un carro y terminar en un problema penal. Los ciclistas deben, por supuesto, respetar las señales de tránsito, los semáforos, ir en orden en las vías y no usar sus celulares mientras están transitando".

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Escuche la entrevista aquí: