El mes más peligroso del año: advierten que la accidentalidad en diciembre se dispara

Diciembre se proyecta nuevamente como uno de los meses más críticos para la movilidad en Colombia.

Según estudios de tráfico basados en monitoreo continuo, se prevé un aumento del 20% en la accidentalidad vial durante la temporada. Las cifras se explican por el incremento de desplazamientos, la fatiga en carretera, celebraciones que incluyen consumo de alcohol y un tráfico considerablemente mayor en carreteras.

En Travesía Blu, se entrevistó a Sergio Ramírez, exgerente de Empresas Satrack, quien ha trabajado durante tres décadas en el seguimiento y análisis del movimiento vehicular en todo el país y dice que diciembre debe ser un mes de encuentros, no de tragedias.

“Es temporada de viajes, de visitas familiares, de recuentros. No debe convertirse en una temporada de dolor y tristeza”, afirmó.



Ramírez recalcó que la emoción por salir de vacaciones no puede dejar de lado la responsabilidad colectiva que implica estar frente al volante. “Todos queremos viajar, pero debemos ser conscientes de los riesgos. Tenemos herramientas de información que nos pueden ayudar a llegar seguros y felices a nuestro destino”.

Ramírez indicó que en este momento más de 126.000 vehículos circulan simultáneamente por carreteras y ciudades bajo sistemas de rastreo. Estos datos permiten identificar patrones, comportamientos y puntos críticos donde se concentran los siniestros.

“Contamos con montones de información que revela sitios y comportamientos que repetidamente desembocan en víctimas fatales. Por eso logramos identificar un top de causas que originan la mayoría de los accidentes. Son comportamientos humanos completamente reconocibles y prevenibles”, explicó.

Las cinco causas que generan más muertes en carretera

De acuerdo con el análisis de Ramírez, estas son las conductas que se repiten con mayor frecuencia:



Exceso de velocidad: la tecnología puede alertar al conductor antes de llegar a un límite peligroso. Desobedecer señales de tránsito: es un comportamiento corregible que puede evitar múltiples siniestros. Distracciones al volante: especialmente asociadas al uso del celular. Microsueños y fatiga: viajes extensos sin pausas suficientes. La inteligencia artificial ya es capaz de leer gestos y avisar cuando el conductor necesita descanso. Consumo de alcohol: una práctica peligrosa asociada a celebraciones de temporada.

La tecnología y la inteligencia artificial se convirtieron en aliadas para prevenir accidentes, pues alertan sobre exceso de velocidad, detectan distracciones y reconocen señales de fatiga, permitiendo anticipar riesgos y reducir siniestros en momentos de alto tráfico.

Ramírez insistió en que no se puede normalizar la idea de que diciembre es un periodo inevitable de tragedias. “Cuando viajamos es para disfrutar, para mejorar nuestra vida. No para terminar sueños propios ni ajenos por comportamientos que pudieron cambiarse”, afirmó.

También subrayó que la seguridad vial no depende únicamente de autoridades o aseguradoras. “Todos somos responsables”, enfatizó. Entre enero y septiembre, Colombia registró cerca de 7.000 muertes en siniestros viales. Proyecciones indican que esa cifra podría superar las 9.000 a finales de 2025 si no se modifica la conducta en carretera.